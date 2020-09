Het herfstoffensief van de Vlaamse tv-zenders: dit kan je woensdagavond op tv bekijken Mark Coenegracht

02 september 2020

06u14 0 TV Het nieuwe tv-seizoen heeft zich intussen op snelheid getrokken. Dankzij HLN kan u ook vandaag vooraf weer netjes kiezen waar u wil van genieten. Wij bezorgen u een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en alle toptitels die terugkeren, met tekst en uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

1. Een Echte Job

In het nieuwe VTM-programma ‘Een Echte Job’ zetten Laura Tesoro, Bart Kaëll, Sean Dhondt, Julie Van den Steen en Niels Albert hun leven voor even ‘on hold’ en ruilen de spotlights in voor een job als verpleegkundige. Acht weken lang is elke woensdag te zien hoe ze drie weken intensief meedraaien op een afdeling in het UZ Gent en in het revalidatiecentrum Pulderbos om te leren, te ervaren en vooral om patiënten te verzorgen tijdens alle mogelijke shiften. Starten doen ze in de eerste aflevering bij het begin: een opleiding. Wat eerst enigszins lacherig wordt opgevangen, blijkt al snel bittere ernst.

Een Echte Job, op VTM, om 20.35 uur.



2. Niveau 4 Gent

In ‘Niveau 4 Gent’ biedt televisiemaker Eric Goens opnieuw een spectaculaire blik achter de schermen bij politiekorpsen in Belgische centrumsteden. In het derde seizoen strijkt Goens neer in Gent. De actie, de scherpe blik van Goens, de vinger op de wonde: het zijn de perfecte ingrediënten voor spectaculaire true crime van eigen bodem. Hij filmt op de achterbank van politiecombi’s tijdens interventies en patrouilles die vooral ’s nachts uit de hand durven lopen. Spannende achtervolgingen, arrestaties, drugscontroles en drugsrazzia’s zijn ook in de Arteveldestad geen uitzonderingen .

Niveau 4, op VIER, om 20.35 uur.



3. De Cel Vermiste Personen

In de Eén-realityreeks ‘De Cel Vermiste Personen’ loopt Fatma Taspinar - zelf criminologe van opleiding en naast Journaal-anker ook justitiejournalist bij VRT NWS - mee met de Cel Vermiste Personen van de federale politie. De Cel onderzoekt jaarlijks duizenden verdwijningen. Ze werd opgericht ten tijde van de zaak Dutroux en bestaat op 4 september precies 25 jaar. Deze reeks brengt een unieke blik achter de schermen van een van de meest succesvolle afdelingen van de Federale gerechtelijke politie.

De Cel Vermiste Personen, Eén, om 20.40 uur.



4. Veel TamTam



In de nieuwe VTM-panelquiz ‘Veel TamTam’ zorgt quizmaster Jonas Van Geel vooral voor veel spraakverwarring. Veel tamtam maken, dat kunnen we steeds beter want we communiceren ons de hele dag digitaal te pletter via tal van kanalen en platformen. Elke dag komen er nieuwe woorden en afkortingen bij. En de bekendmaking van de nieuwste lading emoji’s is altijd wereldnieuws. Maar begrijpen we elkaar eigenlijk nog? Zijn de boomers nog mee met het hippe chattaaltje van de millennials wanneer die zeggen dat ze aan een roestuin zijn begonnen omdat ze skeer zijn? En snapt de jeugd nog waarom ze in Sint-Truiden Tattepoem tegen appeltaart zeggen? Jonas Van Geel zoekt het uit in een geestige en meespeelbare panelquiz over vreemde woorden, nieuwe afkortingen, de betekenis van emoji’s en ook met vragen over handige communicatiegadgets en onhandige maar héérlijke communicatieblunders. In de eerste aflevering laten teamcaptains Jan Mulder, Herman Brusselmans, Lize Feryn en Wouter Deprez zich vergezellen door respectievelijk Bart Cannaerts, Lukas Lelie en Jens Dendoncker.

Veel Tamtam, op VTM, om 21.45 uur.

5. Big Little Lies

Na het succes van de eerste reeks van ‘Big Little Lies’, de HBO-serie over een groepje welstellende vrouwen in een Californisch kuststadje wiens luxeleventjes maar een façade is waarachter zich allerlei minder fraaie dingen afspelen, brengt Canvas nu het vervolg. De sterrencast van de alom geprezen en veelvuldig bekroonde eerste reeks (met o.a. Reese Witherspoon, Nicole Kidman en Laura Dern) is aangevuld met onder meer Meryl Streep. Zij speelt de moeder van Perry (Alexander Skarsgård) en komt met veel verve de ware toedracht onderzoeken van de dood van haar zoon.

Big Little Lies, op Canvas, om 22.15 uur.

Kijkcijfers

Intussen zijn ook de eerste kijkcijfers van deze week binnen. Maandagavond keken 744.000 Vlamingen naar ‘Vive le Vélo’. Op hetzelfde ogenblik trokken Gert en James 392.000 kijkers voor de start van hun nieuwe seizoen van ‘Gert Late Night’. Op VTM was ‘Boer Zkt Vrouw - Home Sweet Home’ goed voor 515.000 fans. Op VIER trok ‘De Rechtbank’ ook 498.000 kijkers, terwijl op het nieuwe VTM 2 er 79.000 kijkers waren voor ‘Jonge Wolven’. ‘Axel Gaat Binnen’ haalde 386.000 kijkers, ‘Dwars door België’ met Arnout Hauben 976.000 nieuwsgierigen. ‘Love Island’ startte met 69.000 guilty pleasure fans op VIJF. Laat op de avond keken 74.000 Vlamingen naar de herhaling op VIER. Thuis opende sterk met 1.223.000 kijkers, ‘Familie’ haalde 646.000 getrouwen. In de vooravond trok ‘Sara’ 400.000 kijkers en ‘Blokken’ 613.000 kijkers.