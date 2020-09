Het herfstoffensief van de Vlaamse tv-zenders: dit kan je dinsdagavond op tv bekijken Mark Coenegracht

01 september 2020

06u21 0 TV Het tv-herfstoffensief is maandagavond vol gas van start gegaan, en die trend zet zich ook vanavond verder. O ok voor de tweede dag van het nieuwe tv-seizoen zit u goed bij ons. Wij bezorgen u opnieuw een compleet overzicht van alle nieuwe programma’s en van alle toptitels die terugkeren; met tekst, uitleg en exclusieve videofragmenten zodat u voor geen verrassingen komt te staan. Voor de snelle beslissers is er dit handige overzicht. Wie meer informatie wil, klikt op een programmatitel en wordt op zijn wenken bediend.

1. Mijn Keuken, Mijn Restaurant

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ hervat na een lange ongewilde onderbreking door de coronalockdown met het feitelijke tweede deel van het programma. De vier geselecteerde hobbykokduo’s mogen hun eigen restaurant op een heel specifieke plaats opstarten. Het harde maar eerlijke juryduo Sergio Herman en Marcelo Ballardin wikt en weegt, niet zonder vooreerst nog een laatste thuisexamen af te nemen.

Mijn Keuken Mijn Restaurant, op VTM, om 20.35 uur.

2. De Premier

Regisseur en presentator Erik Van Looy is nog volop aan het puzzelen aan de kandidatenlijst van een nieuw seizoen van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ - waarbij we al kunnen melden dat Blokken-presentator Ben Crabbé voor de derde keer al gaat meespelen om te winnen - maar vond toch nog de tijd om zijn film ‘De Premier’, uit 2016’, te verknippen tot een spannende driedelige miniserie. De film belandde uiteindelijk op plaats 21 van ‘best scorende Vlaamse films’ met 440.868 verkochte tickets. Wellicht zullen er nu globaal meer kijkers naar de avonturen van premier Michel Devreese en de zijnen kijken.

De Premier (deel 1), op VIER, om 20.35 uur.



3. Durf Te Vragen

Siska Schoeters kreeg vorig jaar met ‘Durf te Vragen’ de smaak te pakken en mocht van de VRT-bazen aan een tweede seizoen werken. Opnieuw nodigt ze voor elke aflevering een groep mensen uit waar de kijker zelf stiekem heel veel vragen aan zou willen stellen, maar die we hen niet zelf in het gezicht zouden vragen. Die vragen verzamelde Siska wel bij het grote publiek en legt ze vervolgens voor aan mensen met HIV, grote gezinnen, vluchtelingen en zusters. Al geeft ze ook eerlijk toe dat ze niet élke gedurfde vraag over haar lippen kreeg.

Durf te Vragen, op Eén, om 20.40 uur.



4. ‘Lady Truckers’

Er zijn in ons land zo’n 57.000 truckchauffeurs. Goed om een paar grote voetbalstadions te vullen. Amper 750 ervan zijn vrouwen. Dat zijn amper een paar rijen in een stadion gevuld. In het nieuwe VTM 2-programma ‘Lady Truckers’ worden een aantal van die vrouwen gevolgd. De cast is heel uiteenlopend: van een huisvrouw met 5 kinderen die al 25 jaar met een truck rijdt, tot een ‘rookie’ die net haar rijbewijs heeft gehaald en begonnen is als truckchauffeur. ‘Babe’ Shana is ongetwijfeld de meest opvallende.

Ladytruckers, op VTM 2, om 21.35 uur.



5. Au Pairs

‘Vrouwenzender’ VIJF zet dit nieuwe najaar vooral in op ‘Love Island’, maar brengt ook de Nederlandse realityreeks ‘Au Pairs’, over vier jonge vrouwen die au pair aan de slag gaan in Los Angeles. Lily krijgt de huisregels te horen van haar houtouders en krijgt meteen ook de kans van haar leven. Gohar maakt kennis met het hectische leven van de familie Young. Tijd om na te denken is er niet want het gaat maar door.

Au Pairs, op VIJF, om 21.35 uur.

6. Telefacts



Na 30 jaar keert het VTM-duidingsamagazine ‘Telefacts’ meer dan ooit terug naar zijn eerste missie: onthullende journalistiek. De redactie brengt op dinsdag sterke, relevante verhalen aan de hand van unieke getuigenissen en onthullend onderzoek. De presentatie is voortaan in handen van Freek Braeckman. Het magazine start met een reconstructie van de laatste 48 uren van Sanda Dia, de student van KU Leuven die omkwam tijdens zijn studentendoop door Reuzegom. Wat gebeurde er precies? Waarom greep niemand in? En waarom zwijgen alle betrokkenen?

Telefacts NU, op VTM, om 21.45 uur.

6. De Ideale Wereld

We kunnen kort en krachtig zijn voor de zoveelste start van ‘De Ideale Wereld’. Jan Jaap van der Wal en de zijnen nemen de draad op waar ze hem voor enkele maanden loslieten. Al zal het aanpassen zijn. Het programma kreeg in de vakantieperiode een compleet nieuw decor.

De Ideale Wereld, Canvas, om 22.05 uur.