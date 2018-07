Het heeft geen haar gescheeld, of Ken en Lize deden mee aan 'Temptation Island VIPS' KD

19 juli 2018

11u04

Bron: &C 0 TV Het had niet veel gescheeld of Niels en Rosanna waren niet de enige die terugkeerden naar 'Temptation Island'. Ken en Lize werden ook gevraagd door de makers van de VIPS-versie, dat vertelt hij in het Nederlandse magazine &C.

Rosanna en Niels zorgen weer voor veel ophef op 'Temptation Island VIPS'. Het koppel gaat de verleiding voor de tweede keer aan, maar ze waren niet de enige oud-bekenden die gevraagd werden voor de reeks. Ook Lize en Ken werden door de makers benaderd.

Lize deed in 2017 mee aan het programma met haar toenmalige vriend Jefferson. Het duurde echter niet lang vooraleer ze in de armen van verleider Ken belandde. De makers van 'Temptation Island VIPS' zagen het wel zitten om ook dat koppel aan de verleiding te onderwerpen. Ken was meteen laaiend enthousiast, maar Lize weigerde om deel te nemen. "Het is misschien inderdaad beter van niet", vertelt Ken nu aan &C. "Anders waren we altijd Lize en Ken van 'Temptation Island' gebleven."

Toch kijkt Ken met heimwee terug naar de nieuwe afleveringen. "Toen ik de nieuwe afleveringen zag, wou ik meteen terug", aldus de ex-verleider.