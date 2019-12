Het grote succes van ‘wtFOCK’ verklaard: “Liever controverse dan taboe” MVO

13 december 2019

11u58 0 TV Het tv-programma ‘wtFOCK’ was in 2019 het meest populaire zoekwoord op Google in België, zo blijkt uit gegevens van zoeksite. De online-reeks - die momenteel bezig is aan haar derde seizoen - is volledig gericht op jongeren. Vele ouders wisten zelfs niet van het bestaan van de serie af. Maar wat maakt ‘wtFOCK’ precies zo’n groot succes?

Naar jaarlijkse gewoonte maakt Google met ‘Year in Search’ de meest trending zoekwoorden van het bijna afgelopen jaar bekend. De lijsten vertellen welke onderwerpen het afgelopen jaar het vaakst werden opgezocht in België. Dit jaar staat ‘wtFOCK’ bovenaan de lijst, nog voor ‘Julie Van Espen’, ‘Tour De France 2019' en ‘Love Island.’ En dat is op z'n minst gezegd opvallend.

De populariteit van ‘wtFOCK’ valt niet te onderschatten. Uit een enquête die Telenet vorig jaar uitvoerde bij 3000 Vlaamse jongeren, waarin die laatste gevraagd werden om spontaan hun favoriete programma’s op te sommen, bleek dat enkel de internationale hitserie ‘Game Of Thrones’ nog beter scoorde. Nochtans werd er bij aanvang van de reeks weinig tot geen reclame gemaakt. De marketing rond ‘wtFOCK’ - die volledig werd overgenomen van het Scandinavische concept genaamd ‘Skam’ - draait rond het feit dat jongeren de show zélf moeten ontdekken. “Omdat de reeks echt voor en door jongeren is, hebben we er ook deze keer voor gekozen om er geen grote marketingcampagne achter te steken, dat past niet bij het concept”, aldus Ils Neuts, hoofd Entertainment bij Telenet.

Laat dat nu ook meteen één van de redenen zijn dat de reeks zo populair is. Jongeren krijgen zo iets dat ‘exclusief’ van hen is, waar hun ouders of leerkrachten niets van afweten, waar ze onderling over kunnen discussiëren. Wanneer iemand hen dan vraagt waarover het gaat, kunnen ze “oh, niets hoor” zeggen, en men zou hen nog geloven ook.

Wat is ‘wtFOCK’?

What the f**k is ‘wtFOCK’? Waarschijnlijk precies de vraag die de vele zoekopdrachten op Google aanspoorde. ‘wtFOCK’ is een reeks voor en door jongeren. Ze speelt zich voornamelijk af op het internet, waar er wekelijks meer dan 450.000 jongeren voor het scherm gekluisterd zitten om de avonturen van hun fictionele leeftijdsgenoten te volgen. Drie kijkers op vier volgen de reeks via wtfock.be, een website waarop de show in kleine, hapklare stukjes gepost wordt doorheen de week. Die fragmenten verschijnen in realtime: speelt een gebeurtenis zich af om 14 uur op een maandagnamiddag? Dan zal het fragment ook dan verschijnen. Daarnaast is de serie ook als weekoverzicht te bekijken via Telenet Play en Play More, en op Vijf.

Het realtime gegeven is een tweede stimulator voor populariteit. Kijkers willen heel graag weten hoe de reeks verdergaat, maar hebben er geen idee van wanneer het volgende clipje online zal komen. Zo komt het dat vele jongeren de webpagina van ‘wtFOCk’ constant zitten vernieuwen tot er nieuwe content verschijnt. Het zorgt voor een sfeer van opwinding en verwachting, die druk wordt besproken in de reacties die onder elk filmpje toegevoegd kunnen worden.

Sociale media

Wat het programma uniek maakt, is het feit dat alle personages hun eigen account op Instagram hebben. Zo wordt de grens tussen fictie en realiteit erg dun, en dat spreekt aan. Sommige personages hebben meer dan 80.000 volgers. “We hebben bewust veel ‘lagen’ aan de reeks toegevoegd, in de vorm van sociale media, waardoor er veel interactie kan plaatsvinden. We merken dat het engagement bij onze kijkers erg hoog ligt”, aldus Neuts. “We doen ons best om het zo echt mogelijk te doen lijken. Het personage Zoë zei tijdens de reeks bijvoorbeeld eens dat ze naar een festival zou gaan, en wie op Instagram ging kijken kon zien: ze was daar ook wel degelijk.”

Dat is tevens ook de reden dat deze Vlaamse remake van ‘Skam’ beter scoort dan andere pogingen in het buitenland. “Die extra laag is essentieel voor de beleving van het programma. In andere landen is die ofwel niet, ofwel in mindere mate doorgevoerd. En dan krijg je niet hetzelfde effect.”

(Lees verder onder de foto: Een Instagram-post van het hoofdpersonage uit het huidige seizoen)

Liever controverse dan taboe

Het derde seizoen van de originele, Noorse reeks was veruit het populairste. In Vlaanderen blijkt dat niet anders. Men schuift voor het eerst een mannelijk personage naar de voorgrond: Robbe worstelt met zijn homoseksuele gevoelens. Hij wordt verliefd op een geheimzinnige nieuweling, en hun relatie zet meer dan alleen hun eigen leven op zijn kop.

Het huidige seizoen was tevens het meest controversiële, ook bij de kijkende jeugd zelf. Niet vanwege de homoseksuele hoofdrol - want van de verdraagzaamheid op wtFOCK.be kunnen velen nog wat leren - maar wel vanwege de vele shockerende clips. Robbe kampt niet alleen met een zware depressie, hij wordt ook in elkaar geslagen omdat hij een jongen kust. Bovendien overwoog hij het daarna even om zelfmoord te plegen. “Wat een enge clip”, klinkt het op sociale media. “Zouden jullie daar in het vervolg een waarschuwing voor willen plaatsen? Voor sommige mensen is dit echt een trigger.”

Toch kan niet gezegd worden dat ‘wtFOCK’ niet anticipeert op zulke reacties. Aan het eind van élke clip die op de site verschijnt worden jongeren doorverwezen naar hulpsites, voor het geval ze die nodig zouden hebben. Ze hebben er zelfs eentje zelf ontworpen: watwat.be.

(Lees verder onder de foto)

Het is ook zo dat vele andere kijkers, die voorlopig nog in de meerderheid zijn, de Vlaamse remake prijzen om de meer realistische weergave van een coming-out. “In de originele Noorse versie werd zijn geaardheid zo snel aanvaard door iedereen om hem heen dat het niet meer geloofwaardig was”, klinkt het. “Deze keer hebben ze er tenminste in verwerkt hoe moeilijk het écht kan zijn, ook vandaag nog, jammer genoeg.”

Om het af te maken moet Sander, het nieuwe lief van Robbe, vechten tegen zijn bipolaire stoornis. Een verhaallijn die ook psychische problemen bespreekbaar maakt.

Jongeren vinden in ‘wtFOCK’ dus niet alleen een bron van entertainment, maar ook een platform voor hun eigen vragen en zorgen. De reeks is herkenbaar en danst niet rond vervelende onderwerpen heen. Het is waarschijnlijk één van de weinige series die het leven van moderne jongeren realistisch weergeeft.

Expliciet

Ouders horen het misschien niet graag, maar ja, ook jongeren die nog op de middelbare school zitten drinken alcohol, gebruiken drugs en hebben seks. Onderwerpen waar vele jongerenreeksen ofwel compleet voor passen, ofwel de scène nét op het juiste moment knippen. ‘wtFOCK’ pakt het anders aan. We zien een bende maten die wiet roken in een badkuip, terwijl de rest van hun vrienden zich een verdieping lager haast in coma zuipt tijdens een feestje. Twee meisjes staan in de woonkamer te kussen. Twee jongens die met elkaar naar bed gaan? Geen probleem, en mag het misschien ook in een douche zijn, waar we veel minder kunnen verstoppen onder de laken? Graag, zelfs.

(Lees verder onder de foto)

Geen zorgen, we krijgen ook de pijnlijke gevolgen, zoals een zware kater of een gênant bezoekje aan de dokter, duidelijk in beeld. Bovendien wordt er voor de eerste vrijpartij even in het nachtkastje gerommeld voor condooms. En als we Robbe depressief aan de rand van de Schelde zien staan nadat hij zijn lief met een ander heeft zien kussen, dan krijgt hij de volgende ochtend ook meteen te horen dat hij beter naar de psycholoog zou gaan. Wat hij dan ook doet.

‘wtFOCK’ ontkent de drank/drugs-problematiek niet, maar geeft de juiste stukjes informatie mee zonder al te veel met het vingertje te wijzen. Dat in een medialandschap waar andere programma’s soms te belerend zijn. Men zegt niet gewoon ‘doe het niet’ maar wel: ‘zo los je het op’.

Twee minderjarige, mannelijke personages die hun romance openlijk op het scherm mogen beleven, is dan weer vooruitstrevend op een heel andere manier. De show trekt zich veel minder aan van de vraag ‘zouden we dit beter niet doen?' en focust zich op ‘waarom zouden we dit wél moeten doen?’.

Beleven > kijken

Interactieve concepten zoals ‘wtFOCK’ zijn er niet veel, maar ze zouden wel eens vaker kunnen gaan opduiken naar de toekomst toe. Zeker wat jongere kijkers betreft is dit een interessante manier van televisie maken. Zeker omdat jongeren ronduit niét meer voor de televisie gaan zitten. Je vindt ze voor hun computer, of op hun tablet. Ze springen bovendien van de ene site naar de andere, in plaats van ergens uren te blijven plakken. Dat is een doodnormaal sign of the times, maar het doet tv-makers wel in de haren krabben. ‘wtFOCK’ is misschien de oplossing.

“Jongeren willen zelf de dj zijn van hun eigen kijkervaring”, aldus media-onderzoeker Lieven De Marez. “We willen zelf beslissen waar ze naar kijken, wanneer, en hoe lang. De korte fragmenten van ‘wtFOCK’ passen perfect in de trend van ‘tv-snacken’, die we tegenwoordig veel zien. We kijken korte programma’s, tussen onze dagelijkse bezigheden door, en veranderen voortdurend ons kijkpatroon.” Bovendien is het gevoel van nabijheid dat ‘wtFOCK’ creëert een groot pluspunt voor die generatie. “Jonge kijkers willen iets ervaren. Dat het programma dicht tegen de realiteit aanleunt, maakt het extra aantrekkelijk.”