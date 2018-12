Het geheim achter de grote liftscène met Tom Van Dyck in ‘Over Water’ MC

23 december 2018

10u04 0 TV ‘Over Water’, de nieuwe prestigieuze Eén-reeks die vorige week ruim 1,1 miljoen nieuwsgierige kijkers trok, is een haarfijn uitgewerkt psychologisch drama waarvan de doorleefde personages onder de huid kruipen om de kijker tien weken lang niet meer los te laten.

Vorige week maakten we kennis met ex-tv-ster John Beckers, diens vrouw Marjan en hun twee kinderen. Na een verblijf in de ontwenningskliniek gaat hij met vernieuwde moed aan de slag in de haven, bij het familiale expeditiebedrijf van zijn schoonvader. John vecht tegen oude demonen en tegen nieuwe verleidingen, maar zal al snel in het circuit terecht komen van de gevaarlijkste en lucratiefste handel aan de dokken: cocaïne.

In de eerste aflevering zat een beklijvend scène met John Beckers (Tom Dewispelaere) en Carl Dockx (de toeverlaat van de schoonvader van Beckers en formidabel vertolkt door Tom Van Dyck). De twee staan schijnbaar minutenlang oog in oog met elkaar in een lift die maar niet lijkt te stoppen. Dockx vertelt een bij de keel grijpend verhaal over hoe hij ooit door een hond werd aangevallen en het beest op kordate manier wandelen ‘sjotte’. Geen vreemde kronkel in de hersenpannen van scenaristen Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda, maar wel een waar gebeurd verhaal, een naar avontuur dat Tom ooit zelf beleefde en handig werd ingepikt door Paul Baeten Gronda.

Ontdek hier wat u mogelijk vorige week gemist heeft en de favoriete scène van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda. Vanaf volgende week licht het duo ook telkens een tip van de sluier.