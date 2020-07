Het gaat niet goed met Nadège uit ‘Chateaux Meiland’: “Ik zag hen als familie, dus dit snap ik niet” MVO

08 juli 2020

19u34

Bron: De Telegraaf 1 TV Nadège Coffinet, de huishoudster die te zien was in ‘Chateaux Meiland’, onthult dat het niet goed met haar gaat sinds haar ontslag.

Nadège kan naar eigen zeggen de slaap niet meer vatten sinds ze door de familie Meiland aan de deur is gezet. Volgens de familie zelf verliep alles echter netjes. “Maar ik kan toch niet elke werknemer mee naar Nederland nemen?”, zei Martien daarover.

Maar Nadège ziet het anders. “Ik zag hen als mijn eigen familie”, zegt ze over de Meilandjes. “Ik snap niet waarom ze dit hebben gedaan. Ik heb begrepen dat Martien kwaad is op mij, maar ik heb geen idee waarom. Hij spreekt niet zo goed Frans, dus toen ik hem ernaar vroeg kreeg ik geen duidelijk antwoord.”

Op de dag van haar ontslag gedroeg de familie zich volgens haar nogal vreemd. “Normaal gezien dronken we ‘s morgens eerst nog een kopje koffie, die keer niet. Een rare sfeer, zeker omdat de lockdown net was opgeheven en we er weer in konden vliegen!” Sinds haar ontslag kampt Nadège met depressieve stemmingen. “Ik ben er zo van aangedaan dat ik antidepressiva heb gekregen van de dokter. Ik voel me zo slecht bij de hele situatie en dat verdien ik niet. En toch, het zijn nog altijd mensen waar ik van hou...”