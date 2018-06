Het einde van 'Mooi & Meedogenloos' is nabij MVO

26 juni 2018

De langlopende soap 'Mooi & Meedogenloos' zou wel eens op zijn einde kunnen lopen. Geen enkele zender wil de serie namelijk nog uitzenden.

Maar liefst 28 jaar lang was de familie Forrester op de voet te volgen op het kleine scherm te zien, maar dat sprookje - of liever gezegd, al dat drama - lijkt nu voorbij. Tegenwoordig wordt het programma in België uitgezonden door Fox. De zender nam de soap over in 2015. Dat contract loopt echter af in juli dit jaar, en zal niet meer verlengd worden, waardoor 'Mooi & Meedogenloos' zomaar eens voorgoed van het scherm zou kunnen verdwijnen. De andere Vlaamse zenders staan namelijk niet te popelen om de soap op te pikken, ook al trekt de serie nog steeds veel kijkers. VRT, VTM en SBS hebben de klassieker in het verleden allemaal al eens uitgezonden, maar voor een nieuwe verkoop tonen ze weinig interesse.

'Mooi & Meedogenloos' is niet de enige serie die niet meer wordt opgepikt. Ook 'De Dingen Des Levens' wacht hetzelfde lot.