Het einde van een tijdperk: Kardashians stoppen na 20 seizoenen met hun realityshow KVDS

09 september 2020

00u08 0 TV De populaire realityserie ‘Keeping Up with the Kardashians’ houdt er na twintig seizoenen mee op. Dat heeft Kim Kardashian zelf bekendgemaakt op Twitter.

In de reeks wordt het glamoureuze leven gevolgd van de families Kardashian en Jenner, met onder meer de zussen Kim, Kourtney en Khloé Kardashian. De serie ging op 14 oktober 2007 in première en de families bouwden de afgelopen jaren een commercieel imperium uit.

Moeilijke beslissing

“Het is met een zwaar hart dat onze familie de moeilijke beslissing heeft gemaakt om een punt te zetten achter Keeping Up with the Kardashians”, aldus Kim Kardashian. “Na veertien jaar, twintig seizoenen en honderden afleveringen en heel wat spinoffs, zijn we iedereen die ons al die jaren gevolgd heeft meer dan dankbaar. In goede en slechte tijden, geluk, tegenspoed, en door de vele relaties en kinderen.”





Het laatste seizoen van ‘Keeping Up with the Kardashians’ zal begin volgend jaar uitgezonden worden.

