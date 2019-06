Het eerste jurylid van ‘De Slimste Mens ter Wereld’ is ... een Nederlander SD

27 juni 2019

22u30 0 TV Erik Van Looy (57) heeft zonet in het Nederlandse programma ‘Beste Kijkers’ bekendgemaakt wie het eerste jurylid van het nieuwe seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ wordt. De gelukkige is de Nederlandse acteur, cabaretier en presentator Jeroen Van Koningsbrugge (45).

Vorig jaar mocht Jeroen Van Koningsbrugge nog zelf deelnemen aan ‘De Slimste Mens Ter Wereld', maar met twee deelnames en geen enkele overwinning, wist hij weinig vooruitgang te boeken. Zijn grappige opmerkingen en one-liners bleven duidelijk wél hangen bij de productieleiders, want de Nederlander mag nu dus terugkeren als jurylid. Dat hij presentator Erik Van Looy nog van vroeger kent en een rolletje speelde in de Nederlandse versie van diens succesfilm ‘Loft’, zal misschien ook in zijn voordeel gespeeld hebben.

Van Koningsbrugge is een waar multitalent. Hij maakte deel uit van de improvisatiegroep De Lama’s, maakte het satirische programma ‘Draadstaal’, vormde het muziekgroepje Jurk! en acteerde in de televisiereeks ‘Smeris’. Hij is ook regelmatig in programma’s als ‘Beste Kijkers’ en ‘Oh wat een jaar’ te zien.

Wanneer het nieuwste seizoen van ‘De Slimste Mens Ter Wereld’ van start gaat, is nog niet geweten. Afgaande op de voorgaande reeksen, zal dat ergens in oktober gaan. Kandidaten werden nog niet bekendgemaakt. Vorig jaar won Peter Van de Veire.