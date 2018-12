Het derde seizoen van ‘Eigen Kweek’ en Jeroen Meus als quizmaster: zo zien de eerste weken van 2019 eruit op Eén MC

10 december 2018

In de tijdsloten vóór 'Dertigers' pakt Eén vanaf januari uit met de volgende programma's.

Op maandag loopt 'Bloed, Zweet & Luxeproblemen’ nog even door. De reeks wordt opgevolgd door 'Down the Road', waarin Dieter Coppens deze keer naar Zuid-Afrika trekt, in het gezelschap van zes nieuwe reisgezellen met het syndroom van Down. In het tweede primetimeblok, om 21.30 uur, komen reportages.

Op dinsdag - een klassieke topavond voor Eén - opent de zender het voorjaar om 20.40 uur met het derde seizoen van 'Eigen kweek', dat al op 1 januari van start gaat. Daarna mag Arnout Hauben opnieuw de baan op met 'Rond de Noordzee'.

Om 21.30 uur komt het tweede seizoen van 'Bargoens', dat vorig jaar wat tussen de plooien viel, maar nu helderder en sterker zou moeten zijn. Reporter Eric Goens volgt onder anderen Stig Broeckx, de wielrenner die zwaar viel en nog steeds revalideert, en zakenvrouw Annelies Faes, de echtgenote van voormalig 'Familie'-acteur Eric Kerremans, die kampte met een alcoholverslaving.

Op woensdag moet Eén opboksen tegen het voetbal op andere zenders. Dat doet het met 'Eviva España', waarin Annemie Struyf Vlamingen in Spanje volgt. Later in het voorjaar volgt 'Factcheckers', het nieuwe consumentenmagazine van het trio Jan Van Looveren, Thomas Vanderveken en Britt Van Marsenille, dat eerder al 'Voor hetzelfde geld' maakte.

Om 21.30 uur krijgt 'DNA Nys' een vervolg, met een sterkere focus op zoon Thibau. Nadien komen er wekelijks nieuwe (eigen) reportages in 'Pano'.

In het tijdslot van 20.40 uur loopt op donderdag vanaf 13 december 'Op weg met Jan'. Na afloop van de reisavonturen van Van Looveren komt er een nieuw seizoen van 'Van algemeen nut', met presentator Steven Van Herreweghe.

Net als vorig jaar vult Eén het tijdslot van 21.30 uur op met topfictie uit Nederland.

Op vrijdag, waar Eén vooral VTM zijn showbizzavond gunt, zweert de zender trouw aan Britse crimireeksen.

Ook op zaterdag vertoeft Eén in de luwte en wordt er met 'F.C. De Kampioenen' en film gekozen voor familiezekerheden.

Op zondag wil Eén blijven scoren, in december al met absolute toppers 'Reizen Waes' en Tom Lenaerts' fictiereeks 'Over water'. Beide kijktoppers worden nadien opgevolgd door 'Twee tot de zesde macht', de quiz die voor het eerst door topchef Jeroen Meus zal worden gepresenteerd, en door 'Undercover', een fonkelnieuwe fictiereeks met Tom Waes in één van de hoofdrollen.