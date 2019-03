Het dagboek van Gilles De Coster: “En toen werden we in Vietnam betrapt door een Vlaams koppel” Gilles De Coster

20 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Elke week blikt Gilles De Coster voor u terug op de aflevering van ‘De Mol’ van de voorbije zondag. Zijn ervaringen ter plekke, zaken die u misschien niet op het eerste gezicht heeft opgemerkt, of een extra woordje uitleg bij de opdrachten. Kortom: een exclusieve, unieke kijk achter de schermen.

Ik sta op de trappen van de Lying Dragon Mountain, het eindpunt van de geketende wandeling die de kandidaten aan het maken zijn. Het uitzicht is grandioos: eindeloze felgroene rijstvelden en dramatische rotsformaties, omhuld door die typisch Aziatische, nevelige broeierigheid. Je mag nooit vergeten te genieten van waar je bent, en deze plek betovert. Je vergeet het slaaptekort, de ongelijke steile trappen en de hitte. Je wordt omvergeblazen door de pracht die Vietnam haast argeloos op je blijft afvuren, elke dag opnieuw.

Het is in dat overweldigend landschap, op dat klein gezegend geluksmomentje, dat de gevleugelde woorden mijn oren bereiken. ‘Hier sè daar sè godverdekke, da is de Gilles van ‘De Mol’!’

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen