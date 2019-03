Exclusief voor abonnees Het dagboek van ‘De Mol’-presentator Gilles De Coster: “Over leugens gesproken...” Redactie

28 maart 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Elke week blikt Gilles De Coster in Dag Allemaal voor u terug op de aflevering van ‘De Mol’ van de voorbije zondag. Zijn ervaringen ter plekke, zaken die u misschien niet op het eerste gezicht heeft opgemerkt, of een extra woordje uitleg bij de opdrachten. Kortom: een exclusieve, unieke kijk achter de schermen.

Ik lieg nochtans niet graag. Maar af en toe mag het, en ik geef graag toe dat het bepaald prettig was de kandidaten een hele aflevering lang hun wenkbrauwen te zien optrekken bij zo ongeveer alles wat ik zei. Dat krijg je natuurlijk, als je aan het begin van de aflevering zegt dat je één keer zal liegen. Twee dagen lang zag ik hen voortdurend twijfelen en elk woord dat ik uitsprak wikken en wegen, en wantrouwig tegen het licht houden. ‘Beste vrienden, beste vrienden... Meent die dat? Of is hij aan het liegen?’

Het is donker, en het regent lichtjes. Ik heb enkele seconden geleden op Enter gedrukt. Terwijl ik met de zogezegde afvaller wegstap van de groep tot we buiten gehoorsafstand zijn, denk ik aan wat er staat te gebeuren. Over enkele minuten barst het los. Allemaal zitten ze met hun gedachten bij wat net gebeurd is, en niemand – behalve de mol – beseft dat het eigenlijk nog moet beginnen.

