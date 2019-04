Exclusief voor abonnees Het dagboek van ‘De Mol’-presentator Gilles De Coster: “Niemand kan ‘I Will Always Love You’ zo om zeep helpen als een gemotiveerde Vietnamees” Gilles De Coster

04 april 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Elke week blikt Gilles De Coster voor u terug op de aflevering van ‘De Mol’ van de voorbije zondag. Zijn ervaringen ter plekke, zaken die u misschien niet op het eerste gezicht heeft opgemerkt, of een extra woordje uitleg bij de opdrachten. Kortom: een exclusieve, unieke kijk achter de schermen.

‘Dear The Guests’, staat enthousiast te lezen op het televisiescherm in mijn kamer, ‘we please greetings You to the warmest welcome in here Exceptional Hotel!’ De vrolijke boodschap gaat vergezeld van snerpende Aziatische muzak, een ­compositie met meer hoge tonen dan de luidsprekertjes technisch aankunnen.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen