Exclusief voor abonnees Het brokkenparcours van Tati dat enkel en alleen maar tot een scheiding van Lothar kon leiden: een reconstructie Mark Coenegracht

11 april 2020

12u05 0 TV Pas zondagavond, aan het einde van de negende aflevering, zullen Tati en Lothar elkaar een laatste keer in de ogen kijken en zelf een korte analyse maken van hun ‘huwelijk’. Hun conclusie laat zich voorspellen. Het zal over en uit zijn. Onze conclusie is nu al duidelijk: er is nooit sprake geweest van een huwelijk. Al na dag één trok Tati de stekker uit haar weliswaar opgelegde relatie met Lothar. Wat volgde was een grootse flop, een moeilijk parcours voor mister goodwill Lothar. Een pijnlijke kijkspel voor zowat 1 miljoen Vlamingen. Wij reconstrueren het flophuwelijk.

Het is nog even wachten voor het officieel is, maar niemand die er nog aan twijfelt: het is over en uit voor de Colruyt-verkoopster uit Gavere en de kleding-verkoper uit Puurs-Sint-Amands. Een kroniek van een pijnlijk falen. Omdat je voor een écht huwelijk met twee partijen moet zijn. Lothar stond er, Tatiana op geen enkel ogenblik. Al bij de start, tijdens de tweede aflevering, gaven we Tati en Lothar met 40 procent slaagkansen eigenlijk al een onvoldoende. Ons eerste gevoel had ons niet bedrogen. Onze slaagkansen gingen de volgende afleveringen pijlsnel naar beneden. Van 40 naar 20 procent, om dan te zakken naar 10 en 5 procent. Vorige aflevering al was de conclusie spijkerhard: 0 procent slaagkansen.

