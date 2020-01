Het brokkenparcours van ‘Sturm Der Liebe’-acteur Sebastian Fischer: “Toen ik depressief was, verwenste ik de hele showbizzwereld” Redactie

02 januari 2020

06u30

Bron: Dag Allemaal 1 TV Sebastian Fischer (37) droomde van een ‘deftig beroep’, maar werd uiteindelijk wereldberoemd als Viktor Saalfeld uit ‘Sturm Der Liebe’, de Duitse successoap die bij ons elke werkdag op Vitaya te zien is. “Toen ik door mijn kameraden in Zwitserland op straat werd gegooid, wist ik dat ik moest veranderen.”

Inmiddels ligt het verblijf van Sebastian Fischer (37) in het Fürstenhof al bijna twee jaar achter hem. Nadat zijn personage Viktor trouwde met zijn grote liefde Alicia, zat zijn tijd bij ‘Sturm Der Liebe’ erop. Het meest opmerkelijke aan de levensloop van Sebastian is dat hij na omzwervingen langs Canada en Zwitserland überhaupt acteur is geworden.

Verloren jaar

‘Mijn papa was aannemer en mijn moeder werkte als lerares’, zegt Sebastian. ‘Ik dacht dan ook dat ik net als mijn ouders een ‘deftig’ beroep zou kiezen, maar mijn slechte schoolprestaties beslisten daar anders over. Ik wilde wel naar de universiteit, maar gezien mijn slechte punten werd ik geweigerd. Mijn ouders stuurden me tijdens dat verloren jaar dan maar naar Canada om ­Engels te leren.’

Hoe was het leven daar?

De eerste drie maanden kreeg ik intensieve taallessen. Daarna moest ik een keuzevak aanduiden, maar ik had helemaal geen idee welke kant ik uitwilde. Ik koos dan maar voor drama. Zonder enig idee te hebben wat die cursus inhield.

Maar het beviel je wel?

(knikt) We moesten in groep een toneelstuk schrijven, en dat dan achteraf opvoeren. Toen voelde ik: ik heb mijn roeping gevonden. Die ene opdracht heeft het vuur aan de lont ­gestoken. Na zes maanden ­Canada keerde ik terug naar Duitsland voor een tweede poging om aan de universiteit te kunnen studeren. Dat mislukte opnieuw. Maar ik had de acteermicrobe te pakken en sloot me alvast aan bij een theatergezelschap. Niet veel later beproefde ik mijn geluk bij een acteerschool in Zwitserland, en daar lukte het wél.

Hoe lang bleef je in Zwitserland?

Vier jaar. In het begin was het wennen. Ik kwam in een groep studenten terecht die veel meer weet had van kunst en cultuur dan ikzelf. Het waren harde tijden. Ook al omdat mijn roommates me na enkele weken op straat hadden gezet.

Waarom?

Een eigen appartement kon ik me niet veroorloven, want Zwitserland is bijzonder duur. Mijn ouders waren bereid om mijn huur te betalen als ik zou kiezen voor een gedeeld appartement. Vol goede moed begon ik eraan, maar algauw moest ik vaststellen dat ik een verwende tiener was. Tot dan had mijn moeder alles voor mij gedaan. Dus toen ik in Zwitserland moest koken en opruimen, was ik daar totaal niet klaar voor. Meer nog, ik was een regelrechte nachtmerrie voor mijn flatgenoten. Tot ze er genoeg van hadden en me van de ene dag op de andere gewoon ­buitengooiden.

Wat heb je dan gedaan?

Leren koken en ordelijker leren zijn zodat mijn nieuwe flatgenoten me wel zouden aanvaarden. (lacht) Ik wist dat ik moest veranderen en tot mijn grote opluchting lukte dat ook.

Na vier jaar keerde je terug naar Duitsland.

En plotseling lachte het geluk me toe. Ik had in Zwitserland via via een regisseur leren kennen en dankzij hem kreeg ik de rol van koning aangeboden in de verfilming van ‘Repelsteeltje’, het bekende sprookje van de gebroeders Grimm.

En toen was je acteercarrière gelanceerd?

Dat dacht ik, ja. Ik geef toe: ik dacht toen dat de wereld aan mijn voeten lag. Maar tot mijn grote verbazing kreeg ik daarna geen nieuwe opdrachten meer en belandde ik in een milde depressie. Ik zat hele dagen thuis te niksen en verwenste de ganse showbizzwereld. Gelukkig raapte ik mezelf na een tijdje weer bij elkaar en kreeg ik de kans om bij ‘Sturm Der Liebe’ te spelen.

Dat heeft jouw bekendheid een gigantische boost gegeven, maar klopt het dat je twijfelde om die rol aan te nemen?

(knikt) Ik heb heel eventjes getwijfeld om de rol van Viktor te aanvaarden toen ik hoorde dat hij regelmatig moest paardrijden. Gek genoeg is mijn paard, Taifun, het enige castlid met wie ik sinds mijn afscheid van ‘Sturm Der Liebe’ nog regelmatig contact heb. Ik ga geregeld nog eens met hem rijden.

Wat heb je na je vertrek uit het Fürstenhof nog gedaan?

Een paar tijdelijke projectjes. Een vaste rol in een dagelijkse serie zie ik de komende jaren niet zitten. Daarvoor waren de werkdagen van 14 uur bij ‘Sturm Der Liebe’ iets te intens. Nu neem ik vooral tijd voor mezelf - wat wandelen, een beetje lezen, regelmatig gaan boksen. Maar daar waar ik vroeger nog aan mijn roeping twijfelde, weet ik nu heel zeker dat ik mijn leven lang wil acteren. Als dat lukt, zal ik de gelukkigste man ter wereld zijn.