Het beste van Koen Wauters en zijn Valerie in ‘De Code Van Coppens’: “Je moet een beetje zwijgen, beest!” MVO

04 december 2019

22u03 0 TV “Ik kan daar niet door, beest!” en “Je moet een beetje zwíjgen”, het zijn maar enkele grappige uitspraken van de véle die Koen Wauters en zijn vrouw Valerie De Booser vanavond lieten vallen in ‘De Code Van Coppens’. De twee moesten samen uit een escape room zien te ontsnappen, en deden dat zoals alleen een getrouwd koppel dat kan.

Koen Wauters die vast zit met zijn kruis. Valerie De Booser die vreest dat ze ‘met haar gat’ niet door een zelf gegraven gat onder tralies kan ontsnapppen. “Deze ‘Code Van Coppens’ is erger dan de Dakar-rally”, zucht Koen op een gegeven moment. Voor Koen en Valerie lijkt de opdracht wel een relatietest te worden. Maar ook voor hun tegenstanders Laura Tesoro en Sean Dhondt wordt het spannend.

Ook handboeien kunnen hun ontsnapping niet tegenhouden. In een mum van tijd is Koen bevrijd uit zijn dwangbuis, en verlost hij Valerie van de boeien. “Het is duidelijk dat ze die nog niet veel gebruikt hebben”, merkt Staf op. “Goh, ze hebben dat toch al gedaan, denk ik”, grapt Staf. Concurrenten Sean en Laura hebben het iets moeilijker met de ontsnapping, Sean geraakt namelijk niét meteen uit de dwangbuis en probeert Laura’s boeien met zijn mond te openen.