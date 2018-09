Het beste uit 'Oh My God': "Moeder Theresa is eigenlijk de Beyoncé van de religieuze wereld" Redactie

18 september 2018

21u40 0 TV In 'Oh My God' worden vijf fuifnummers in een klooster gedropt om een andere kant van leven te leren kennen. Dit zijn de leukste fragmenten uit de derde aflevering.

In het eerste fragment is te zien waarom zuster Angela is toegetreden tot het klooster. Dat levert een erg aangrijpende getuigenis op.

De zusters hebben een leuke verrassing in petto voor de partygirls. Na het harde werk mogen ze de draad van hun oude leven terug opnemen. Of toch voor even...

Door de stilte in het klooster wordt Kyara geconfronteerd met haar verleden. Zuster Angela staat meteen klaar om een troostende schouder te bieden.