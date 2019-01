Het beste uit ‘De wereld rond met 80-jarigen’: “Ik heb mijn geaardheid mijn hele leven onderdrukt” DBJ

31 januari 2019

22u00 0 TV Vanavond vertrokken 8 energieke 80-plussers op de wereldreis van hun leven in het nieuwe VTM-programma ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’. De meesten onder hen gingen nooit eerder op reis. Wij lichten de leukste momenten uit de aflevering er even uit.

Het vertrek van de 80-plussers is niet evident en vraagt een hele hoop voorbereidingen. Zo bereidde Mariette een dozijn maaltijden voor haar man alvorens voor vijf weken te vertrekken. Adi is dan weer met heel andere dingen bezig, haar testament ligt al klaar voor het geval ze niet zo terugkeren.

Op de luchthaven maken de oudjes kennis met elkaar. Dat verloopt voor de een makkelijker dan voor de andere. Amanda mag er niet aan denken haar familie achter te laten of ze krijgt al tranen in de ogen.

Op hun eerste stop deden de oudjes het Amerikaanse Dallas aan. “De Amerikanen zijn geweldig!”, klonk het.

Mariette is nieuwsgierig en wil weten of Vital thuis een man of een vrouw heeft.