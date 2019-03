Het beste uit ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’: “Als ik hier levend uitkom, zal ik heel content zijn” KD

07 maart 2019

21u40

Bron: VTM 0 TV Vanavond gingen de 8 energieke 80-plussers verder op de wereldreis van hun leven in het nieuwe VTM-programma ‘De Wereld Rond met 80-jarigen’. Wat het des te specialer maakt, is dat de meesten onder hen nooit eerder op reis gingen. Wij lichten de leukste momenten uit de aflevering er even uit.

Mariëtte proeft al even van de pikante Thaise keuken en dat gaat niet zoals ze gehoopt had. De kranige oude vrouw is geen fan van de sterke peper.

Tijdens één van de beroemde ladyboyshows hebben de tachtigers de tijd van hun leven wanneer de 82-jarige Vital plots de hoofdrol wegkaapt. Ook René geeft zijn ogen de kost. “Hij gelooft nog altijd dat het echte vrouwen waren”, aldus Mariette.

De drukte in de wereldstad Bangkok staat in schril contract met de rust in Zuid-Afrika vorige week. Dat merken de tachtigers meteen als ze zich door het helse verkeer wurmen. In een typische tuktuk trekken ze naar de markt, waar ze inkopen doen voor een sessie Thais koken. Voor sommigen wordt het de rit van hun leven, voor Adi eerder de schrik van haar leven... “Ik ben al twee kilo afgevallen van de schrik”, klinkt het. “Als ik hier levend uitkom, zal ik heel content zijn.”

Vital toont zich een echte onderhandelaar. “Op een markt kan je altijd afbieden”, weet hij.

Meer over Vital

Mariëtte

René

Adi

Zuid-Afrika

Bangkok