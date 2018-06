Het belooft te knallen in 'Familie'-finale: neemt Stan wraak? Wat met kleine Mila? HL

25 juni 2018

06u36 0 TV 'Thuis' is al even met vakantie, en vrijdag begint de zomer ook voor 'Familie'. Maar eerst volgt een superspannende slotweek met nog heel wat intriges. Slaan de stoppen bij Stan helemaal door? Overleeft de liefde tussen Emma en Guido? En wat gebeurt er met Mila? Fans installeren zich best op het puntje van hun stoel.

"Qua verhaallijnen zagen we dit seizoen vier uitschieters", blikt creative producer Wim Feyaerts terug. "Eerst was er de breuk tussen Veronique en Mathias, na hun huwelijk in de eerste aflevering. Daarna volgde de plot rond Amélie, die te horen kreeg dat Guido Van den Bossche haar vader is en Peter dus haar halfbroer. Vlak na de jaarwisseling was er dan de opgraving van de kist van Guido om de bloedverwantschap van Amélie te bewijzen. En recent zorgde de aanrijding van Hanne door Stan voor suspense. Vorig jaar stonden de ontvoering van Stefanie en de nakende huwelijken van Zjef met Rudi en Veronique met Mathias centraal in de seizoensfinale. Dit jaar zal de wraak van Stan overheersen, samen met het conflict tussen Emma, Guido en Lucas over het lot van de kinderen. En de kijker zal ook te weten komen of Veronique en Lars elkaar terugvinden."

"Ik zweer het: in het echt doe ik geen vlieg kwaad"

Het strafblad van Stan is dit seizoen nog langer geworden. Na enkele moordpogingen, diefstal, fysieke agressie en ontvoering kwamen daar nog hacking, stalking en een ongeval met vluchtmisdrijf bij. Sinds Stan gedumpt is door Evy, lijkt hij een losgeslagen projectiel dat enkel uit is op vergelding. "Stan is de bad boy, maar ik amuseer me wel met hem", zegt Kristof Verhassel. "Als acteur is het altijd leuk om situaties te spelen die je in het echte leven zware problemen zouden opleveren. Als de kijkers mij bij de bakker aanspreken over Stans acties, probeer ik altijd uit te leggen dat het fictie is. En als de opmerkingen écht vervelend worden, slik ik die gewoon weg en bestel ik een koffiekoek. (lacht)"

"Op fansites schrijven kijkers dat ze bang zijn van mij. Dat lijkt me vooral het bewijs dat 'Familie' enorm leeft. En voor alle duidelijkheid: ik doe in het echt geen vlieg kwaad. Stan verliest zichzelf in z'n wraakzucht. Hij is erg impulsief. Je ex stalken valt absoluut niet goed te praten. Nooit. Stan zou beter psychologische hulp zoeken."

"Ik vond de scènes waarin ik moest hacken de moeilijkste om te spelen. Voor een leeg computerscherm: beetje eenzaam. De spectaculaire aanrijding van Hanne vond ik wel spannend. Ook al werd een belangrijk deel door een stuntteam ingeblikt. Safety first, hé. Ik mocht wel met de wagen remmen, terwijl de stuntvrouw op de motorkap lag. Zij moest daar dan af rollen. Ik ben na elke take toch even gaan checken of ze wel oké was."

"Fans waarschuwen mij voor die enge Lucas"

De voorbije weken ontdekten Emma en Guido dat hun dochter Mila drie jaar geleden in het ziekenhuis per vergissing verwisseld werd. Lucas, Mila's biologische vader, verschijnt met zijn dochter Milou op de proppen en eist het vaderschap op. Aanvankelijk met veel geduld, maar de laatste dagen vooral met veel onbegrip. "Ik weet dat tv-makers dat vaak in de aanloop naar een seizoensfinale zeggen, maar deze keer is het echt waar: het wordt superspannend", zegt Bab Buelens. "Emma's moedergevoel neemt de overhand, waardoor ze de controle verliest. En dat zorgt voor een pittige plot. Emma en Guido waren lang het perfecte koppel, maar door deze babywissel lijkt dat nu te keren."

"Fans spreken me daarover aan. Sommigen moesten zelfs huilen, toen de eerste signalen opdoken dat hun liefde het misschien niet gaat overleven. Ik lees online ook dat fans me waarschuwen voor die Lucas. Zalig hoe ze daarin opgaan!"

"Tom Viaene heeft die rol van Lucas heel goed aangepakt. Ik kan iedereen verzekeren: in het echt is hij absoluut geen engerd. Hij is een toffe, rustige collega. Heel grappig ook. Ik werk graag met hem. Net zoals met de twee kindjes die Mila en Milou spelen. Die zijn superlief en noemen mij zelfs 'mama tv'. (lacht) En ze hebben al gezegd dat ze Vincent en mij hun favoriete babysit vinden. Toen ik jarig was, kreeg ik van allebei een kunstwerkje. Superschattig! De ouderliefde die ik op de set speel, moet ik niet veinzen. Ik weet nu zeker dat ik mama wil worden. Van veel kindjes."

Best bekeken afleveringen

1. Opgraving Guido's kist (5/01) 1.018.358 kijkers

2. Marie onthult familiegeheim (28/02) 915.853 kijkers

3. Opheldering Wims en Guido's dood (9/01) 910.780 kijkers