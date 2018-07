Het balletje beu? Deze films zijn dit weekend op televisie DBJ

14 juli 2018

12u00 0 TV Koning voetbal heerst voor het laatste weekend op televisie. Voor wie het balletje nu echt grondig beu is, zijn er dit weekend gelukkig ook een aantal uitstekende films op televisie.

Pretty Woman

Niemand had van Julia Roberts gehoord, tot de actrice de rol van prostituee kreeg aangeboden in een nieuwe film aan de zijde van filmgrootheid Richard Gere. Ze ging erop in, trok de hele film naar zich toe, werd genomineerd voor een Oscar en nu, bijna dertig jaar later, is ze nog steeds een van de grootsten in de business. Een absolute klassieker, nog steeds niet gedateerd.

VIJF, 14 juli, 20u25

The Descendants

Voor een keer geen Suit and Tie voor George Clooney, maar een ontwapende rol als vader die zonder enig benul van opvoeding probeert zijn gezin bij elkaar te houden nadat zijn vrouw een ongeluk heeft gehad. De film bleef in 2011 misschien ietsje onder de radar, maar vijf Oscarnominaties bewijzen dat dat onterecht is. Het scenario van Alexander Payne (van het hilarische 'Sideways') nam een beeldje mee. Clooney werd genomineerd.

VTM, 14 juli, 21u00

Never Say Never Again

In de meeste lijstjes wordt de Schot Sean Connery verkozen als de beste Bond uit de hele reeks. Deze 'Never Say Never Again' is de zevende en laatste die hij deed. Die zal niet de geschiedenis ingaan als de beste aller tijden, maar Bondgirl Kim Basinger liet zich wel opmerken. Zij stond in de jaren 70 bekend als B-actrice in het lichtere genre, maar keerde als Bondgirl Domino de rollen om. Later zou ze met '9,5 Weeks' haar stempel drukken op de Eighties.

Een, 14 juli, 20u05

The Guardian

Dit is een van die films die je al een paar keer op televisie gezien hebt, maar nooit helemaal omdat je het begin miste. Veel heeft die niet om het lijf, maar de prent verteert als een fris lenteslaatje. Een gespierde Ashton Kutcher als student bij de kustwacht, een nukkige Kevin Costner als zijn leraar en een heldhaftig verhaal dat nét genoeg boeit om de televisie niet af zetten. Perfect zomervertier.

VIER, 14 juli, 20u35

Aanrijding in Moscou

Gentser dan deze wordt een film niet. Op een parking in de Gentse wijk Moscou rijdt de trucker Johnny (Jurgen Delnaet) tegen de auto van huismoeder Matty (Barbara Sarafian). De twee schelden elkaar verrot, maar uiteindelijk bloeit er ook een romance. Regisseur Christophe Van Rompaey tekent voor een geslaagd debuut en pakte enkele internaionale prijzen.

VTM, 15 juli, 20u30