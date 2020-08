Het aftellen kan beginnen: VTM lost eerste veelbelovende trailer van ‘The Masked Singer’ TDS

06 augustus 2020

12u37

Bron: VTM 0

“Wie ik ben, dat raad je nooit.” - Met die niet mis te verstane woorden is het aftellen naar ‘The Masked Singer’ begonnen. VTM loste vandaag een teaser van formaat naar de grootste en meest mysterieuze show van het najaar. In de internationale tv-hit die binnenkort bij VTM te zien is gaat Vlaanderen op zoek naar welke celebrities er achter de maskers schuilen. In ‘The Masked Singer’ hullen bekende gezichten zich van kop tot teen in prachtige kostuums en gaat pakweg een zingend ‘monster’ in duel met een gigantisch ‘insect’. Tussen de optredens door verstoppen de celebs zich achter zwarte maskers en hoodies met de duidelijke boodschap: ‘Don’t talk to me’. Aan kijkend Vlaanderen en de bekende panelleden om het antwoord te vinden op dé hamvraag: wie zit er achter het masker? De spannende zoektocht barst los vanaf nu.

‘The Masked Singer’ is dit najaar te zien op VTM.