Het aanbod, de prijs en de kleine lettertjes: alles wat je moet weten over Apple TV+ TDS

31 oktober 2019

16u26

Bron: APPLE 3 TV Apple bindt vanaf morgen- vrijdag 1 november - de strijd aan met Netflix en andere concurrenten. De streamingdienst Apple TV+ wordt dan in 100 landen gelanceerd voor een maandelijkse kostprijs van 4,99 euro, wat een pak minder is dan Netflix of Play (More) van Telenet. Onder meer de reeksen ‘The Morning Show’, met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon, en ‘See’, met Jason Momoa, moeten de paradepaardjes worden bij de opstart. Ontdek hier alles wat je moet weten over deze nagelnieuwe streamingdienst.

HET AANBOD

Apple TV+ mag dan wel de nieuwste speler op de markt zijn, toch pakken ze meteen uit met met grote namen. Ze wisten toppers te strikken als Oprah Winfrey, Stephen Spielberg, Reese Witherspoon en Jennifer Aniston. Op de lanceringsdatum zullen al negen van de eerder aangekondigde shows op de lanceringsdatum beschikbaar zijn.

‘The Morning Show’

In deze 10-delige reeks spelen Jennifer Aniston en Reese Witherspoon de hoofdrollen. ‘The Morning Show’ biedt een inkijk in het leven van de mensen die Amerika helpen om ‘s ochtends wakker te worden. De kijker verkent de bijzondere uitdagingen waarmee iedereen die dit dagelijkse tv-ritueel uitvoert te maken krijgt. De spanningen lopen nog meer op als een populair schermgezicht plots ontslagen wordt na #MeToo-beschuldigingen. Er ontstaat een onvervalste machtsstrijd op de werkvloer.

‘See’

In deze post-apocalyptische reeks schitteren ‘Game of Thrones’-acteur Jason Momoa en Alfre Woodard. In de verre toekomst heeft het menselijk ras zijn gezichtsvermogen verloren en blijft de samenleving verweesd achter om nieuwe manieren te vinden om te communiceren, te bouwen, te jagen en te overleven. Ondertussen bevalt de vrouw van de blinde krijger Baba Voss van een tweeling. Tot grote verbazing van hun stam kan de tweeling wél zien...

‘Oprah’s Book Club’

Ook Oprah Winfrey maakt haar opwachting op Apple TV+. Zij blaast met ‘Oprah’s Book Club’ haar beroemde boekenclub nieuw leven in. Winfrey zal één keer per maand in haar show een actuele auteur interviewen en hoopt zo haar kijkers aan te moedigen om meer boeken te lezen. In de eerste uitzending praat Oprah met schrijver Ta-Nehisi Coates. Hij heeft een nieuw boek geschreven, The Water Dancer.

‘Dickinson’

Het fascinerende waargebeurde verhaal van aspirant-schrijfster Emily Dickinson wordt op een moderne manier tot leven gebracht in deze reeks met Hailee Steinfeld. Beschaamd door haar eigen ouders en uitgespuwd door de samenleving, houdt niets Dickinson nog tegen om te rebelleren tegen de strikte regels en haar eigen achtergrond en opvoeding. Ze is vastberaden haar stem te laten horen via de magie van poëzie.

‘For All Mankind’

Deze reeks belooft bijzonder te worden. ‘For All Mankind’ vertelt de ‘alternatieve geschiedenis’ over wat er zou gebeurd zijn als de Verenigde Staten de ruimtewedloop hadden verloren. Wat als niet zij, maar de Sovjet-Unie als eerste de ruimte had bereikt? En wat als Amerika achterop was geraakt toen de mens voor het eerst voet op de maan zette?

‘The Elephant Queen’

In deze documentaire vertelt acteur Chiwetel Ejiofor - die de stem van de gemene oom Scar in ‘The Lion King’ insprak - het verhaal van Athena, een moederolifant die haar kudde probeert te beschermen wanneer ze gedwongen wordt om hun waterput te verlaten. Een visueel pareltje, de documentaire werd dit jaar niet voor niets genomineerd voor een prijs op de Cinema for Peace Awards.

Naast alle bovenstaande titles worden ook de kindershows ‘Helpsters’, ‘Snoopy in Space’ en ‘Ghostwriter’ gelanceerd op 1 november. In de nabije toekomst worden allerlei andere series en films op de wereld losgelaten: Apple TV+ werkt alvast aan een vervolg van de series ‘Band of Brothers’ en ‘The Pacific’ en ook een documentairereeks over mentale gezondheid, waarvoor Oprah Winfrey samenwerkt met de Britse prins Harry, is op komst.

APPLE TV CHANNELS?

In Amerika en negen andere landen krijgt het platform bij de lancering ook zogenaamde Apple TV Channels, een verzameling van de content van zenders als CNN, Fox, CBS, Showtime, Brit Box, Starz en HBO. Via Apple TV+ kunnen gebruikers alle programma’s van hun favoriete kanalen bekijken wanneer ze willen, zonder reclame. Of die dienst na verloop van tijd ook in ons land wordt geïntroduceerd - mogelijk met lokale zenders - zal nog moeten blijken.

DE PRIJS

Een abonnement op Apple TV+ zal je 4,99 euro per maand kosten, met een gratis proefperiode van zeven dagen. Klanten die vanaf nu een willekeurige nieuwe iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch of Mac kopen, mogen één jaar gratis gebruikmaken van Apple TV+. Studenten die reeds een abonnement op Apple Music hebben zullen ook gratis toegang krijgen tot de nieuwe videodienst. Via ‘Family Sharing’ kunnen maximaal zes gezinsleden samen gebruikmaken van een abonnement op de streamingdienst.

HOE KAN JE KIJKEN?

Uiteraard is Apple TV+ te bekijken op elk toestel van Apple. Al wie het nieuwste besturingssysteem van Apple heeft geïnstalleerd, kan kijken via zijn of haar iPhone, iPad, Mac of Apple TV toestel. De nieuwe Apple TV-applicatie werd een tijdje geleden al gelanceerd, vanaf 1 november kunnen gebruikers via die app een abonnement afsluiten. Ook een aantal nieuwe Smart TV’s, zoals van Samsung en Sony, bieden de app al aan. En net als bij Netflix kan elke gebruiker ook gewoon kijken via een internetbrowser, zoals Chrome, Safari of Firefox. Er zullen wellicht twee formules zijn om uit te kiezen: een individueel abonnement of een gezinsabonnement.

WIE WINT DE KIJKER?

Vraag is natuurlijk: is Apple TV+ de moeite waard? In Vlaanderen lijkt het vooralsnog niet zo’n vaart te lopen met de strijd om het abonnement. Die speelt zich op dit moment vooral af tussen Netflix en Play en Play More van Telenet. Die laatste kan als eerste de producties van HBO uitzenden, vooraleer de televisierechten worden verkocht aan reguliere zenders. Het gaat onder meer om ‘Big Little Lies’, ’Game of Thrones’ en ‘True Detective’, maar ook het recente miniserie ‘Chernobyl’ dat wereldwijd op goede kritieken kon rekenen.

De kans dat nóg andere spelers - zoals HBO Go of Hulu - in ons land op korte termijn als individuele diensten worden aangeboden, lijkt bovendien haast onbestaande. Omdat de rechten van hun series al verdeeld zijn en onderdak gevonden hebben bij de andere platforms. Enkel Disney eist voorlopig nog een deel van de koek op: de entertainmentgigant lanceert op 12 november Disney+, en belooft met zijn gigantische collectie merken en titels een concurrent te worden om in de gaten te houden.

Een compleet overzicht van alle diensten kan je hier vinden.