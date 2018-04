Herr Seele verrast in 'Stukken van Mensen' met Rolls Royce onder de piano's MVO

17 april 2018

09u00 0 TV Ook Herr Seele waagt zijn kans in het programma 'Stukken Van Mensen'. Met een bijzondere piano, die hij beschilderde met zijn bekende stripfiguur Cowboy Henk, trok hij naar de kopers.

De Broadwood piano is een stuk uit de eerste klasse, zo blijkt. Het Londense merk kan zowat gezien worden als de Rolls Royce onder de muziekinstrumenten. Nu was het aan Seele om een goede deal te sluiten, en daar is hij blijkbaar goed in. Snel verkopen zal hij zeker niet doen...

'Stukken van Mensen', dinsdag op Vier, 21.35 uur