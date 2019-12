Hermans Brusselmans over Viagra: “Je komt nooit iemand tegen die durft zeggen ‘ik heb dat ook’” MVO

26 december 2019

08u19 0 TV In ‘Alloo Bij’ vertelt Herman Brusselmans openhartig - zoals we dat van hem gewoon zijn - over zijn gebruik van Viagra. “Ik heb al eens openlijk gezegd dat ik een erectiestoornis heb, maar daar kwam dan veel gedoe rond...” Zo bedenkt hij zich. “Je komt echt nooit iemand tegen die durft zeggen ‘ik heb dat ook’.”

“Ik kan daar goed over praten”, gaat hij verder. “Heb je hoofdpijn, dan pak je daar een pil voor. Heb je een erectieprobleem? Daar bestaan ook pillen voor.” Hij legt ook even aan Luk uit hoe zo’n Viagra-pilletje precies werkt. “Als je niet opgewonden bent, gebeurt er niets. Maar als je seksueel geprikkeld wordt, dán krijg je een goede erectie, die je anders niet krijgt. Dat kan binnen de zes tot acht uur na het innemen van zo'n pil. Dus het is niet zo dat, als ik eerst nog op restaurant ga met mijn vriendin, ik dan automatisch een erectie krijg van hier tot ginder. Zo werkt het niet.”

