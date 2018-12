Herman Brusselmans zorgt voor commotie in ‘De Slimste Mens’: was dit zijn allerlaatste jury-optreden? Mark Coenegracht

18 december 2018

23u10

Bron: VIER 0 TV Meer nog dan de rechtstreekse plaatsing van Peter Van de Veire en de overwinning van Michèle Cuvelier op Rani De Coninck, zorgde jurylid Herman Brusselmans voor opschudding door zijn afscheid aan te kondigen. Bevestigen wilde de auteur nadien niet. “Het was een grap. Ik beslis pas volgend jaar of ik terugkom”, verduidelijkte Brusselmans.

Toegegeven, er zat dit seizoen al wat de klad in de jureringen van Herman Brusselmans in ‘De Slimste Mens’. Hij heeft al een tijdje niet meer het patent op grofheid. Dat is subtiel overgenomen door Jeroom. Hij is niet meer de alleenheerser van de snelle oneliners. Dat kunnen Sven de Leijer, Bart Cannaerts en Jonas Geirnaert ook allemaal goed. Misschien is het dus goed dat Herman Brusselmans nog net op het goeie moment de eer aan zichzelf laat. En in schoonheid én in motorjack afscheid heeft genomen van de arena waar hij vier jaar mocht schitteren.

Eén keertje hoorden we nog de goeie, oude Brusselmans. Toen hij aan het begin van de aflevering verklaarde waarom hij die jack droeg. “Ik draag het omdat ik er ongelooflijk sexy mee uitzie. In de huiskamers zitten nu al honderdduizenden huisvrouwen met een natte onderbroek. En ik zit hier nog maar twee minuten.” Waarop Rani De Koninck gevat antwoordde: “Ik wou dat ik in mijn huiskamer zat…”

Rode draad van Brusselmans was dus zijn nakende afscheid. Eerst maakte hij duidelijk dat hij enkel als kandidaat zou willen opdraven, als Van Looy ook ‘de oudste man van België, Marina Wally en Dennis Black Magic zou uitnodigen’. En dan was het tijd voor enige meligheid, zoals Michèle Cuvelier zou zeggen. “Omdat het de allerlaatste keer is in de geschiedenis van dit spel dat ik hier zit, wil ik Erik een knuffel geven”, klonk het. Wat later bedankte hij alle medewerkers achter de schermen en vroeg hij voor iedereen een applaus. Navraag bij Brusselmans zorgde niet meteen voor veel meer duidelijkheid. “Het was een grapje. Pas volgend jaar zal ik beslissen of ik nog terugkeer”, klonk het enigszins verwarrend.

Over dan maar naar de quiz. Daar wordt het stilaan bittere ernst voor de eindoverwinning, donderdagavond. En dus werd Rani De Coninck genadeloos naar huis gespeeld door topspelers Peter Van de Veire, die bij zijn terugkeer meteen scoorde, en door de blijvend verrassende Michèle Cuvelier, nu al zes finale-avonden ver en duidelijk kandidaat op de eindoverwinning. Dat ze nipt verloor, met exact zes seconden, moet wel een deukje in het zelfvertrouwen zijn. Want ze verklaarde bij aanvang dat ze enkel en alleen Peter vreest.

Nog een paar fijne momenten: Ruth Beeckmans imiteert voortreffelijk een compleet gekke Maradonna. En we weten dat vooral Michèle onmiddellijk wil wegrennen als het brandalarm afgaat.

De leukste quotes

Peter Van de Veire (over een louche carwash): “Ik heb problemen gehad met die uitspraak. Ik heb een mail gehad van de Overkoepelende Carwash Dinges om te zeggen dat ik dat niet mocht zeggen. Ik denk dat die carwash intussen niet meer bestaat.”

Rani: “Ik ging bij de kusjesdans altijd naar het toilet.”

Erik (stelt vast): “Drie mensen van de radio. Daar zitten blijkbaar alle slimme mensen.”

Michèle (over de finalisten): “Het is wel heftig. Van alle namen ben ik van Peter het meest bang.”

Herman Brusselmans: “Ik ben benoemd tot ambassadeur van een soort motormerk. Vandaar dat ik dit vest aanheb als een soort publiciteit. Maar ik draag het ook omdat ik er ongelooflijk sexy mee uitzie.”

Erik (nadat Herman Brusselmans het over een nakende erectie heeft): “Je weet dat dit programma om 17 uur wordt heruitgezonden.” Herman Brusselmans: “Dat kan me geen kloten schelen.” En Ruth: “Dan moeten die nog in de nabewaking zitten.”

Herman Brusselmans: “De meeste voetballers zijn niet slim hé Erik. De slimste voetballer van België is Axel Witsel en die zijn nummer heeft een hoger IQ dan hij.”

Kantelmomenten

Michèle raast al tijdens de ‘3-6-9’-ronde weg, maar hapert tijdens de ‘Open deur’, waar Peter voor een mooi verschil zorgt.

In de ‘Puzzel’ blijft Peter Van de Veire door scoren. Michèle is absoluut niet in topconditie en hinkt voor het eerst achter de feiten aan.

De StuBru-stem toont haar waarde in de fotoronde. Ze speelt heel sterk. Net als Peter. Rani ontgoochelt en verliest veel tijd.

Rani blokkeert volledig in de filmpjesronde en kan zelfs niet op de naam Schoenaerts komen. Haar concurrenten profiteren maximaal.

Michèle speelt zelf een prima filmpje, waarna Peter vier goede antwoorden verzint over de eerste maanwandeling en Michèle uiteindelijk op luttele 6 seconden strandt.

In de finale is Rani een vogel voor de kat. Ze weet 16 goede antwoorden op 6 vragen, maar het tijdsverschil is te groot. Met zeven goede antwoorden speelt Michèle Rani naar huis.

De eindscore (voor het finalespel)

1. Peter Van de Veire 426 sec.

2. Michèle Cuvelier 420 sec.

3. Rani de Coninck 243 sec.

De volgende finalisten

Peter Van de Veire en Michèle Cuvelier spelen verder. Woensdag stapt Boris Van Severen in en donderdag speelt Julie Colpaert sowieso de finale.