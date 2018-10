Herman Brusselmans woont sinds kort samen met zijn vriendin: “Geprobeerd en de test doorstaan” DBJ

16 oktober 2018

22u55

Bron: Van Gils en gasten 0 TV Het van 2010 geleden, maar Herman Brusselmans (61) woont terug samen met een vrouw. De gelukkige is Lena, de 25-jarige Amsterdamse met wie hij al enkele jaren een koppel vormt.

“We zijn drie weken geleden samen gaan wonen”, zegt Brusselmans in de talkshow ‘Van Gils en Gasten’. ”Dat is even wennen, maar we hebben een periode van repetitie gehad. Een dag of vier, vijf in de week woonden we al samen. Dat viel mee en daarom besloot ik dat ze mocht komen. Lena woont in Brussel en werkt in Waterloo, maar sinds kort ook gedeeltelijk in Gent en dat scheelt toch ook in verplaatsingen.”

Op de vraag of het meevalt, wil de schrijver niet veel dieper ingaan. “Dat behoort toch tot de privésfeer en daar wil ik liever niet op ingaan”, zegt Brusselmans. “Komen daar misschien kinderen van?”, probeert Van Gils nog. Waarop Brusselmans ironisch antwoord. “Het is nu 2018 en het eerste wordt verwacht in 2026, het tweede in 2031. Sven en Kat gaan ze heten.”

Afgelopen zomer liet Brusselmans een darmgezwel wegnemen. “Ik heb natuurlijk schrik gehad, maar ik was opgelucht dat het goedaardig was en dat alles nu ok is.” In die periode werd Brusselmans erg gesteund door zijn vriendin, die is geen seconde van zijn zijde geweken, vertelde hij achteraf in een column in Humo. “Ze bleef aan mijn zijde, ze heeft mij overnacht en me helpen schuifelen naar het toilet. Ze sprak me moed in en bewees me voor de zoveelste keer dat liefde alles uit het bestaan haalt.”