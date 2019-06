Herman Brusselmans kijkt ‘Love Island’: "Ik wil iedereen afknallen, maar ik amuseer me wel” TK

30 juni 2019

08u23 0

Wat vinden onze BV’s eigenlijk van ‘Love Island’? VIER liet enkelen van hen een aflevering of twee bekijken en filmde hun reacties. Herman Brusselmans is alvast duidelijk: “Ik zou ze allemaal willen afknallen, maar ik amuseer me wel.” En Els De Schepper heeft al snel het castingproces begrepen: “De kandidaten zijn nu ook niet gekozen om hun intellectuele ontwikkeling.”