Herman Brusselmans en Evi Hanssen geven Nederlanders raad in nieuw programma: “Mijn vriend wil sm, ik niet. Wat nu?” TK

14 juni 2019

07u24

Bron: BNNVARA 0 TV Op zondag 30 juni gaat bij de Nederlandse zender BNNVARA een nieuw programma in première: ‘Celebrity Call Centre’. Daarin zullen bekende mensen luisteren naar en raad geven aan anoniemen bellers die iets kwijt willen. Het gaat daarbij niet alleen om BN’ers; er komen ook twee bekende Vlamingen aan bod.

“Dertig bekende Nederlanders bieden een luisterend oor aan anonieme bellers die met een persoonlijk dilemma zitten of even hun hart willen luchten”, zo klinkt de omschrijving van het nieuwe programma bij BNNVARA. Al klopt die niet helemaal, want er zullen ook twee Belgen hun oor lenen aan het concept: niemand minder dan Herman Brusselmans en Evi Hanssen zullen te zien zijn.

Bellers kunnen letterlijk met élke vraag of situatie terecht bij de show. Dat kan gaan van ‘Ik durf niet naar de wc te gaan tijdens een one night stand’ over ‘Ik ben eenzaam, hoe maak ik vrienden?’ tot ‘Mijn vriend wil SM en ik niet. Wat nu?’ “Een brandende vraag, een kleine ergernis of een persoonlijk dilemma, alles is bespreekbaar in ‘Celebrity Call Centre’. Er ontstaan grappige, openhartige en soms ook emotionele gesprekken over alledaagse onderwerpen, familieperikelen, geloof en seksualiteit. De BN’ers reageren vanuit hun eigen persoonlijke ervaringen en gaan tussen de telefoontjes door met elkaar in gesprek over de onderwerpen die voorbij komen.”

Brusselmans en Hanssen zullen samenwerken met onder meer presentator Henny Huisman, comedian Javier Guzman en voormalige pornoster Bobbi Eden.