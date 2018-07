Herman Brusselmans (60) overladen met reacties nadat jongere vriendin (25) in beeld komt: "Heeft zij geen hersenen of zo?" DBJ

03 juli 2018

16u03 7 TV De vriendin van Herman Brusselmans kwam maandag in beeld in de Nederlandse voetbaltalkshow 'Oranje blijft thuis' en de reacties van de kijkers bleven niet uit. De meesten konden niet begrijpen hoe Brusselmans zo'n jonge vriendin heeft gescoord.

Net als Jan Mulder scoort ook Herman Brusselmans met een voetbaltalkshow over de landsgrens. In de Nederlandse praatshow 'Oranje blijft thuis' is hij samen met Jan Boskamp, René van der Gijp en Johan Derksen een van de vaste analisten. Net als bij ons zit de schrijver ook in Nederland niet verlegen om een omstreden uitspraak.

Zo zei hij maandag nog dat "Courtois een kutkeeper is", of zei hij dat een tatoeage met de naam van Johan Derksen zou zetten als Uruguay zou winnen tegen Frankrijk in de kwartfinales. Toen hij die laatste uitspraak deed kwam een grijnzende Lena (25) in beeld. De knappe Nederlandse vriendin van Brusselmans zat namelijk in het studiopubliek en kon wel lachen met de uitspraken van haar partner.

Commentaar

Achteraf bleef de Nederlandse kijker niet staan bij de controversiële uitspraken van de Gentenaar, maar vooral bij Lena. "Het verbaast me hoe Herman haar heeft gefixt'", of "Hoe kan Herman zo'n lekker wijf hebben?", "Is het zijn vriendin of zijn dochter?", klonk het op Twitter.

(Lees verder onder de tweets)

Herman Brusselmans zijn vriendin of zijn dochter ? #Rtl4 Wesley Klopp(@ wesley_kloppert) link

nog steeds verbaast het met dat Herman Brusselmans gewoon deze meid heeft gefixt pic.twitter.com/eaGsa86waB lars(@ yung_mud) link

Hoe kan die Herman Brusselmans zo een lekker wijf hebben ?🤔😂 Quint Kristen(@ QuintKristen) link

Het programma heeft ook een erg populair kanaal op Youtube en daar hielden de kijkers zich niet in. "Heeft dat meisje geen hersenen ofzo?", schrijft iemand. Of "Ze heeft een kronkel in haar hoofd" en ook "Hij zal wel heel veel geld hebben". Gelukkig waren niet alle reacties negatief er waren ook kijkers de schrijver een leuke vriendin gunden. "Het is je gegund Herman", schreef iemand of "Lekker gedaan".

Bo Van Spilbeeck

'Voetbal Inside' is de populairste voetbaltalkshow in Nederland omdat de analisten om geen enkele uitspraak verlegen zitten. Zo kwam René van der Gijp begin dit jaar nog onder vuur toen hij zich naar aanleiding van de geslachtsverandering van Boudewijn Van Spilbeeck bij wijze van grap uitte als Renate van der Gijp. Hij zette een blonde pruik op, stiftte zijn lippen en was doodernstig over zijn outing. Hieronder kan je nog een aantal leuke fragmenten met Herman Brusselmans herbekijken.

VIDEO - Herman Brusselmans: ''Courtois is een kut keeper'' #voetbalinside #viobt https://t.co/qezJ5C7WaH pic.twitter.com/Ytyl2z3bfj Voetbal Inside(@ VoetbalInside) link

VIDEO - Herman Brusselmans zet wekker voor sex: ''Lekker man!'' 😂😂 https://t.co/0wggD6e6pt #voetbalinside #VIOBT pic.twitter.com/qBPyZCHYdn Voetbal Inside(@ VoetbalInside) link