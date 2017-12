Herkent u deze drie bekende meisjes? MVO

11u43 0 vtm Herkent u deze drie meisjes? TV Herkent u de drie meisjes op de foto? Het gaat om niemand minder dan Marthe, Hanne en Klaasje van K3. Dat ze er nu zo uitzien, is allemaal de schuld van Niels Destadsbader.

Twee jaar geleden was heel Vlaanderen en Nederland getuige van hoe drie onbekende meisjes gebombardeerd werden tot sterren. Hanne, Marthe en Klaasje stapten uit de anonimiteit en veroverden als de nieuwe K3 in een recordtempo duizenden harten. Iedereen kent Hanne, Marthe en Klaasje. Bijna niemand weet echter wat er echt in hen omgaat. Daarom nodigt Niels Destadsbader hen tijdens de VTM-specials 'Overal K3' uit voor een gesprek waarin hij antwoorden zoekt op vragen die iedereen zich stelt.

"Bange vogeltjes"

“Twee jaar geleden waren het nog bange vogeltjes die geen idee hadden wat hen zou overkomen. Vandaag vormen ze het populairste trio van Vlaanderen en Nederland", vertelt Niels. "In 'Overal K3' praat ik met de meisjes over de rollercoaster van hun leven." Als presentator van 'K3 Zoekt K3' is hij goed geplaatst, want hij leerde er de meisjes kennen vóór de start van hun carrière.

"Rode soldaatjes"

“Toen ik hoorde dat er een nieuwe K3 werd gezocht, dacht ik: "Dat is iets voor mij"", lacht Hanne. "Ik zou echt een goed K3’tje zijn, maar ze moeten mij wel nog leren zingen, dansen en acteren." Ze schreef zich in en de rest is geschiedenis. Klaasje liet haar familie en vrienden in Nederland achter om haar droom na te jagen. Dat heeft een grote impact op haar: “Ik zou op een vrije voormiddag graag eens koffie willen gaan drinken met een vriendin. Dat gaat niet als zij op anderhalf uur rijden van mij wonen.” De meisjes werden van de ene dag op de andere publieke figuren, en dat zorgt soms voor vreemde situaties, aldus Marthe: “Als ik ga winkelen, kijken mensen in mijn kar. Toen ik eens maandverband kocht, vroeg een man mij of de ‘rode soldaatjes’ er zijn.”

Viktor Verhulst

Sinds twee jaar beheerst K3 het leven van de meisjes compleet. Bij Marthe is dit niet alleen omdat ze in no time een ster werd, maar ook omdat ze bij Studio 100 de liefde vond in Viktor, de zoon van grote baas Gert Verhulst. Hoe is het om met je vriend samen te werken? Tijdens 'Overal K3' wordt geen enkel onderwerp gemeden.

Verborgen camera

Voor één keer stappen de meisjes uit hun comfortzone en trekken ze de straat op voor een verborgencameragrap. Ze lezen tweets over hunzelf voor en beantwoorden de moeilijkste vragen. Ook muzikaal komen ze verrassend uit de hoek door een medley te zingen van hun favoriete nummers. Van Lady Gaga, over Marco Borsato tot Kings of Leon, de K3'tjes bewijzen dat zingen nog steeds hun ‘core business’ is.

Overal K3, donderdag 21 en 28 december, om 20.35 bij VTM