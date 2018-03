Helmut Lotti toont zich van zijn blootste kant in 'Liefde voor Muziek' KDL

27 maart 2018

11u21

Bron: Medialaan 0 TV Vanaf 16 april kan je op VTM kijken naar een nieuw seizoen van 'Liefde voor Muziek'. Daarin pakken zeven powerstemmen uit met unieke covers van elkaars hits. Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Cocojr., Sarah en Gert Bettens van K’s Choice, Niels Destadsbader, Silvy De Bie van Sylver en de Nederlandse Sharon den Adel van Within Temptation trokken een tijdje geleden al naar het Spaanse Sitges nabij Barcelona voor de opnames en daar zat de sfeer er duidelijk erg goed.

De artiesten namen hun intrek in de Gran Villa Rosa in Sitges en genoten er van de zon. Helmut Lotti trok zelfs zijn kleren uit voor een duik in het zwembad.

Wanneer de muziekinstrumenten even aan de kant gingen, werd de voetbal bovengehaald.

Ook met lege flesjes kan je muziek maken. Dat hoef je de artiesten niet te vertellen.

Nadat zijn scheerschuim bij de douane in beslag werd genomen, moest Jasper Steverlinck te rade gaan bij zijn collega's. Cocojr. komt met een gel, Helmut Lotti werkt liever met écht schuim en een kwast. Het resultaat is dat Steverlinck zijn gezicht in twee helften laat insmeren.

Of de onderbroeken van Jasper ook in beslag werden genomen, is niet duidelijk, maar op de plaatselijke markt liet hij zich, samen met Cocojr. toch even verleiden tot deze witte exemplaren.

Ook even jammen bij het vuur mocht niet ontbreken.

Sarah Bettens, Silvy De Bie en Niels Destadsbader waagden de sprong en namen een frisse duik in de zee.