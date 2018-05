Helena Bonham Carter krijgt vaste rol in nieuw seizoen 'The Crown' MVO

04 mei 2018

07u01

Bron: ANP 0 TV Helena Bonham Carter (51) krijgt een vaste rol in het derde seizoen van de Netflix-hitserie 'The Crown'. De actrice, bekend van 'The King's Speech' en de 'Harry Potter'-films, gaat de rol spelen van prinses Margaret, de zus van koning Elizabeth II.

De naam werd al langer genoemd, maar Netflix heeft het nieuws eindelijk bevestigd, meldt Variety. 'The Crown' vertelt over de regeringsperiode van koning Elizabeth. Elk seizoen belicht zo'n tien jaar. Acteurs Claire Foy en Matt Smith, die Elizabeth en prins Philip speelden in de eerste twee reeksen, worden in seizoen 3 vervangen door andere, oudere acteurs.

Naar verwachting is seizoen 3 van 'The Crown' in december op Netflix te zien. De serie heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een van de boegbeelden van de streamingdienst.