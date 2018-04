Helen Hunt tekent voor remake 'Mad About You', na groot succes van andere teruggekeerde 90's-reeksen MVO

13 april 2018

06u45 0 TV Nadat er eerder remakes kwamen van de succesvolle jaren '90 series Roseanne en 'Will & Grace', lijkt nu ook de show 'Mad About You' in een nieuw jasje gestoken te worden. Volgens Entertainment Weekly hebben hoofdrolspelers Helen Hunt en Paul Reiser de contracten met Sony Pictures Television getekend.

Na maanden van speculatie of het er nou wel of niet van zou komen, lijkt de deal dan nu eindelijk rond te zijn. Naast Hunt en Reiser zou ook Danny Johnson, een van de bedenkers van de serie, weer aan boord zijn.

Zowel Helen als Paul zeiden de afgelopen maanden in diverse talkshows dat ze een remake van Mad About You wel zouden zien zitten. "Je weet natuurlijk nooit of het zo goed en leuk wordt als het origineel, maar ik zou het erg leuk vinden om de draad weer op te pakken", aldus Helen. "Paul was onlangs bij mij thuis en toen hadden we het erover. We zijn echt trots op dat wat we destijds hebben neergezet."

'Mad About You' was van 1992 tot 1999 te zien en vertelde het verhaal van een pasgetrouwd stel in New York; Paul en Jamie. Hun gezin werd uitgebreid met dochter Mabel.