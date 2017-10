Hek om Breaking Bad-huis wegens fans die pizzagooi-scène willen naspelen bewerkt door: mvdb

Bron: ANP/BuzzE 0 Screenshot Youtube De bewuste scène in Breaking Bad. TV De bewoners van het huis dat tijdens de opnames van de succesvolle serie Breaking Bad fungeerde als filmset, zijn het meer dan beu dat mensen steeds pizza's op hun dak blijven gooien. Daarom gaat er een hek om de woning heen, meldt de lokale zender KOB 4.

De eengezinswoning in de Amerikaanse staat New Mexico is al jaren een toeristische trekpleister. Fans van de serie willen met eigen ogen zien waar hoofdpersonage Walter White (Bryan Cranston) heeft 'gewoond'. In een bekende scene gooit hij uit woede een pizza op zijn dak nadat hij wordt buitengesloten door zijn vrouw. Veel fans willen deze scene blijkbaar naspelen.



AP Bryan Cranston als 'Walter White' (links) en Aaron Paul als Jesse Pinkman in 'Breaking Bad'.

Souvenir

De bewoners van het huis hebben het na jaren van vandalisme en huisvredebreuk nu echt gehad met de langstrekkende Breaking Bad-liefhebbers. Daarom gaat er een groot ijzeren hek om de woning en de tuin heen. Zo hoopt bewoonster Joanne Quintana dat niet alleen het gooien van pizza's ophoudt, maar dat mensen ook geen stenen meer stelen van haar oprit als souvenir en dat ze ophouden met brutale vragen. Zo kreeg ze te horen dat ze haar garage dicht moest doen voor de foto en dat ze opzij moest omdat ze anders in het kiekje terecht zou komen.

Methamfetamine

Breaking Bad, dat van 2008 tot en met 2013 te zien was op televisie, gaat over de scheikundeleraar Walter White. Wanneer hij ontdekt dat hij kanker heeft, gaat hij de drug methamfetamine produceren om zo de financiële toekomst van zijn gezin veilig te kunnen stellen. Hij is hier zo succesvol in dat hij al snel uitgroeit tot een ware drugsbaas. De hitserie sleepte maar liefst 110 awards binnen.