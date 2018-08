Heisa in Nederlandse tv-quiz: "Tunis ligt wel degelijk dichter bij Amsterdam dan Marbella" Redactie

01 augustus 2018

15u02

Bron: AD.nl 1 TV Een kandidaat van 'Eén tegen 100' heeft zijn strijd terecht verloren ondanks dat de kijkers van het spelletjesprogramma dachten dat hij wel degelijk het goede antwoord had gegeven. Quizkandidaat Bart ging er vanuit dat de Spaanse stad Marbella in vogelvlucht dichter bij Amsterdam ligt dan Tunis en Marrakech. Maar volgens tv-zender AVROTROS was dat wel degelijk fout.

De 53-jarige projectmanager Bart uit het Brabantse Effen koos in de uitzending van 'Eén tegen 100' van vrijdag voor een moeilijke vraag toen hij nog zeven tegenspelers én drie escapes over had. In de categorie geografie kreeg hij de vraag voorgeschoteld: 'Welke stad ligt in vogelvlucht het dichtst bij Amsterdam?' Marbella, Tunis en Marrakech behoorden tot de antwoorden.

"Ik ga voor antwoord A. Marbella'', antwoordde Bart resoluut. Toen het juiste antwoord Tunis (Tunesië) bleek te zijn, sidderde de verbazing door de studio. "Deze leek mij zo makkelijk!'', riep de kandidaat verslagen uit. "Ik kan hier heel veel van zeggen, maar ik was er van overtuigd.'' Ook presentatrice Caroline Tensen kon het niet geloven. "Wat vind ik dit erg! Ik merk het aan u ook, ik moet dit even verwerken'', richtte ze zich tot het publiek.

Trouwe achterban

Volgens de researchredactie van televisiezender AVROTROS ligt Tunis ongeveer 1.780 kilometer hier vandaan, het Spaanse Marbella 1.920 kilometer. Marrakech ligt nog verder dan dat. Had Bart Tunis ingevuld, dan had hij er met 113.041 euro vandoor gegaan.

Kijkers van Eén Tegen 100, die de berekening invoerden op Google Maps, vroegen zich via sociale media massaal af of Marbella toch niet het juiste antwoord was. Maar volgens AVROTROS is Bart niet tekort gedaan. "We hebben een heel trouwe achterban die ons programma wekelijks volgt en ook reageert als men denkt dat er iets niet klopt. Dat gebeurde in dit geval ook in de studio en we hebben na de uitzending ook opmerkingen gekregen van kijkers dat er mogelijk iets niet klopte. Maar onze researchredactie heeft het goed uitgezocht. Helaas had Bart het fout'', laat een woordvoerster aan de BN Destem weten.

Naar de aflevering van Eén Tegen 100 keken vrijdag 1,1 miljoen mensen.