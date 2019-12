Hein Vanhaezebrouck in ‘T1’: "Heel veel trainersgezinnen gingen kapot" DBJ

06 december 2019

00u00 0 TV In 'T1', op betaalzender Play Sports, onderwerpt sportjournalist Bart Raes vanavond enkele toptrainers aan een resem vragen over de schitterende en schaduwkanten van de job. En dat zijn er langs beide kanten veel.

"Ik denk dat er héél veel trainersgezinnen kapot zijn gegaan aan het feit dat de trainer te veel bezig was met zijn job." Aan het woord is Hein Vanhaezebrouck, die vanavond samen met Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe en enkele andere Vlaamse toptrainers voor één van de weinige keren praat over de combinatie van het trainersvak en het gezinsleven. "De twee zijn niet te combineren", vindt Jacky Mathijssen. "En dat heb ik ook gemerkt, mijn oudste dochter is bijna zonder mij opgegroeid.”

