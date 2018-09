Heidi Klum stopt na 16 jaar met 'Project Runway' SD

07 september 2018

20u51

Bron: ANP 0 TV Topmodel Heidi Klum (45) stopt na 16 seizoenen als presentatrice van 'Project Runway'. Ook haar rechterhand, modecoach Tim Gunn (65), die er vanaf het begin in 2004 bij was, verlaat de show.

"Na 16 geweldige seizoenen zeg ik 'Auf Wiedersehen' tegen 'Project Runway', een show waarvoor ik de eer had die te mogen maken en presenteren. Ik ben enorm trots op de show, die altijd een speciaal plekje in mijn hart zal hebben," zei Klum in een verklaring. Ze gebruikte het Duitse zinnetje altijd om afscheid te nemen van een kandidaat die was afgevallen. Ook Gunn had lovende afscheidswoorden voor de makers en de fans van het programma.

Project Runway is een competitie tussen aankomende talentvolle modeontwerpers. In een afvalrace wordt gezocht naar de beste designer die een contract als professioneel ontwerper wint. De laatste serie wordt dit najaar in de Verenigde Staten uitgezonden. De show is bij ons te zien op Vitaya.

Klum en Gunn stappen over naar streamingsdienst Amazon, waarvoor het duo een nieuw realityprogramma over mode gaat maken, meldt People.