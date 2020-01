Heidi Klum schreeuwt het uit tijdens bloedstollende truc in ‘America’s Got Talent’ TDS

21 januari 2020

12u34

Bron: AGT 0 TV Een nieuwe week, een nieuwe auditieronde van ‘America’s Got Talent: The Champions’, de talentenjacht waarin winnaars en opmerkelijke kandidaten uit vorige ‘Got Talent’-edities het tegen elkaar opnemen. En dat zal de jury geweten hebben, want na de act van illusionist Miki Dark moesten Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum en Simon Cowell meteen bekomen. De truc was dan ook zo spannend dat Heidi Klum het uitschreeuwde.

De ‘Got Talent’-juryleden hebben ondertussen al heel wat straffe dingen gezien. Daar kan nu ook de act van de griezelig stille illusionist Miki Dark - die eerder de halve finale haalde van ‘Holland’s Got Talent’ seizoen 10 - aan worden toegevoegd. Hij kwam zijn kans wagen met een act die bij Klum - nochtans de gedoodverfde koningin van Halloween - letterlijk het zweet deed uitbreken.

De act begon mysterieus toen Miki Dark, die enkel communiceert via gebaren, plots achter de jurytafel verscheen. Hij was volledig gekleed in een donker gewaad en verstopt achter gezichtsverf. De illusionist nam Klum mee op het podium en droeg presentator Terry Crews op om achter haar te gaan staan en een mand vol rode kleine enveloppes boven haar hoofd te houden. Vervolgens nam Miki Dark een foto van Cowells gezicht, scheurde daar het oog van af, en stopte hem in één van de enveloppes.

Het werd enkel geheimzinniger: Dark liet de envelop in de mand vallen en Klum kreeg plots een groot zwart vierkant rond de nek. Na het aftellen liet presentator Terry Crews de man vallen, terwijl Dark een mes naar de borstkas van Klum gooide. Die slaakte een luide schreeuw terwijl het mes het vierkant trof en welgeteld één envelopje wist te raken. De rode envelop ging open en wat bleek: het mes wist net het exemplaar met het afgescheurde stuk van Cowells oog te doorboren.

Bibberen en beven

De truc deed Heidi letterlijk bibberen. “Ik kan niet stoppen met beven”, zei ze. “Heel erg bedankt dat je me niet hebt gedood.” Ook Dixon was onder de indruk: “Ik vond alles van begin tot einde geweldig. Je hebt de beste sfeer gecreëerd en het was niet té eng. Behalve dan voor jou, Heidi.”