Heftige reünie met ruzie op café, nieuwe liefdes en een nieuwe ring voor Tim?! Laatste ‘Temptation Island’ in vogelvlucht EDA

03 mei 2018

22u56

Bron: Eigen berichtgeving 227 TV De cirkel is rond. Koekerond. De kandidaten van Temptation Island pikken hun normale levens in België en Nederland weer op. Hoe vergaat het hen vier maanden later? Wie vond elkaar weer terug? Wie vond inmiddels een nieuwe liefde? En hoe reageerden ze wanneer ze terug oog in oog stonden met elkaar?

Enkele weken geleden maakten we kennis met vier koppels, na een turbulente passage op Temptation Island bevinden ze zich terug in hun eigen habitat. Daar hielpen enkele bijzondere artefacten ons aan een intro:

Zit er nog muziek in de relatie van Vanessa en Jeremy?

Ging Megan weer op de knieën voor Kevin?

Rookten Daniëlle en Mezdi de vredespijp?

En vond Tim dit keer de liefde bij een ... teddybeer?

Dat en veel meer in de ALLERALLERALLERALLERALLERLAATSTE aflevering van ‘Temptation Island’ in vogelvlucht!

4 maanden na Temptation Island.

We ontmoeten een moederziel alleen-e' Megan op de dijk van Oostende.

Ze is in de 'wulken'.

Hé kijk, daar komt Kevin aanzetten. Da's toevallig!

Of niet, Megan?

HERVALLEN?

De laatste keer zeiden jullie dat jullie elkaar nooit meer wilden zien, snap je?

En nu? Eind goed al goed?

Om de dingen voor eens en voor altijd af te sluiten, organiseerden Megan en Kevin een laatste avondmaal in hun favoriete restaurant.

De kaasfondue was echter op en dus gingen ze voor het eerstvolgende op de kaart: kreeft. Ook Megan haalde haar vlijmscherpe scharen boven en las Kevin stevig de levieten:

Vooruit, hoe moet het nu verder met jullie?

Van harte.

Megan zette het Kevin betaald en liet hem achter met de rekening.

Hop naar het volgende koppel!

Zijn we al in Aalst? Of zijn dit de voeten van een Schiedamse Beyoncé?

Vanessa en Jeremy waren het enige koppel dat TI overleefde en genoten inmiddels volop van de geneugten van een gesetteld leven. Het vertrouwen was volgens Vanessa helemaal hersteld.

(...)

Controleren doe je helemaal niet meer.

Commanderen ook niet.

Via via vernamen we dat Vanessa Jeremy aan de hand van schoktherapie had gedomesticeerd...

En dat bleek aardig gelukt.

Over naar Daniëlle en Mezdi!

Vier maanden geleden gingen ze elk hun eigen kant op. Mezdi had zich misdragen en dus was Daniëlle klaar met hem. Speciaal voor de reünie-aflevering zagen ze elkaar voor het eerst terug.

En gaven ze… een hand?

Mezdi vroeg Daniëlle om meteen to the point te komen.

Waarop Daniëlle hem op zijn avontuurtjes wees die tijdens de relatie plaatsvonden. Met de nadruk op tijdens ....

Mezdi ontplofte.

Heu, die stoel is wel degelijk zwart hoor Mezdi.

Daniëlle kon zijn manipulatieve spelletjes niet meer aanhoren en stormde het café uit.

Okeee....

Dan, het ex-koppel waar we al heel de tijd op zaten te wachten:

Hoe is het nog met Tim en Deborah?

Voor de volledigheid: Tim en Deborah waren vier jaar samen => wilden beginnen aan huisje-tuintje-kindje => besloten eerst hun relatie te testen op Temptation Island => daar hield Tim aanvankelijk alle vrijgezelle dames op religieuze wijze op afstand als ware het bloeddorstige vampieren => viel hij toch voor de charmes van verleidster Cherish => dacht hij dat het wederzijds was => dumpte hij zijn Deborah terstond => wilde hij de trouwring die hij eerst aan Deborah wilde geven, plots om Cherish' vinger schuiven => gaf ie ‘m bij het laatste kampvuur tóch aan Deborah => gooide zij de ring vervolgens in de vlammen.

Vier maanden later blikt Deborah terug op haar wilde rollercoaster. Als troostprijs kreeg ze van de productie een deel van het laatste kampvuur cadeau. Dat brandt nu 24/7 in haar living.

Aan je portemonnee? Je bent toch een Big Billionaire?

Tim woont terug bij zijn mama. Afgaand op het bord met ‘Te Koop’ echter niet meer voor lang…

Wie komt? Deborah?

Je hebt toch geen 'Megan-tje' begaan?

Bleek dat Tim in tussentijd iemand nieuw had leren kennen.

Oei? Ze heeft geen gezicht!

En een naam ook niet?

Ik ben blij dat je iemand gevonden hebt die bij jouw getroebleerd liefdesleven past, Tim.

Hé daar is Gino. Ook zijn gezicht is bewerkt.

Oh, toch niet.

Vertel eens mama van Tim, vind je je nieuwe schoondochter niet wat vaag?

Tim besloot zijn nieuwe liefde meteen aan heel Aalst voor te stellen.

En kon het niet laten langs de juwelier te passeren.

Eerst Deborah, dan Cherish en nu Vlekje? Ik zie een patroon Tim, je bent gewoon een serial ringer!

...

ROUND-UP:

* Tim en Deborah hebben geen contact meer met elkaar

* Voor Cherish was Tim niet meer dan een vakantieliefde

* Ook Gino en Deborah gingen elk hun eigen weg

* Kevin en Megan hebben geen contact meer met elkaar

* Inmiddels heeft Kevin een relatie met Chloë

* Ook Megan heeft een nieuwe liefde (en het is niet Joshua)

* Jeremy en Vanessa zijn nog steeds gelukkig met elkaar

* Mezdi is heel close met Yasmine

* Tussen Fabrizio en Daniëlle werd het niets.

* Fabrizio is nu gelukkig met 'Kleurplaatin' en ex-Temptation Pommeline

Dit was 'm, de laatste Temptation Island in vogelvlucht.

… Maar eerst: kaasfondue voor iedereen! Kevin trakteert! (Hippies ook welkom)