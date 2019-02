Heftige discussies in ‘De luizenmoeder’: “Ik vind mijn voorpoes toch meer een schede dan een spleet.” SD

20 februari 2019

21u15

In de lerarenkamer wordt flink gediscussieerd over de juiste terminologie voor de geslachtsdelen. Want noem je ze best ‘penis’ en ‘vagina’, of toch maar ‘voorpoep’ en ‘piemel’?

Het gaat er ook hevig aan toe tussen Angelique en Karel. Karel wil dat Angelique met Joëlle praat over de bloemetjes en de bijtjes, maar dat ziet zij dan weer niet zitten.