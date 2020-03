Heftige beelden: nieuwe docureeks ‘The Cocaine Trail’ gaat op zoek naar oorsprong van lijntje coke TDS

03 maart 2020

Hangt er bloed aan je handen als je af en toe een lijntje cocaïne neemt? In de nieuwe Nederlandse zesdelige docureeks ‘The Cocaine Trail’ gaan zes recreatieve druggebruikers in Colombia op zoek naar de oorsprong van hun lijntje coke. Het zestal, onder wie een chef-kok, een model en een filmkunstenaar, bezoekt onder anderen een drugsdealer die zijn geheimen deelt, terwijl ze samen cocaïne versnijden. Ook zijn ze erbij als de politie een inval doet in een vermoedelijk drugspand. De Nederlandse recherche en de politiek luidden onlangs de noodklok omdat de toevoer van cocaïne zo groot is dat die bijna niet meer te bestrijden is. Volgens de politie zijn recreatieve snuivers medeverantwoordelijk voor de overlast.

Vanaf woensdag 11 maart, wekelijks om 20u30 op de Nederlandse zender NPO 3.