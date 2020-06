Heftig slotakkoord van controversiële jongerenserie en de eerste post-lockdown knuffels: dit zijn de verborgen parels op tv vanavond Jules Hanot

20 juni 2020

00u00 0 TV Tv-beest Jules Hanot kiest de verborgen parels op alle zenders: van VTM tot Vitaya, van Netflix tot National Geographic.

Zootropolis

Judy Hopps, het eerste politiekonijn

Het wortel kwekende plattelandskonijntje Judy Hopps droomt ervan om het eerste langoor ooit bij de politie te worden. Daarvoor trekt ze naar de politieacademie van de stad Zootopia, waar alle dieren in 'aangepaste' wijken vredevol samenleven. Tot ieders verbazing slaagt Judy met vlag en wimpel, maar moet ze van haar norse chef, kafferbuffel Bogo, parkeerwachter spelen. Tot er een aantal dieren mysterieus verdwijnen en ze samen met de lepe vos Nick Wilde de zaak moet oplossen.

Bijzonder grappige en briljant gemaakte Walt Disney 3D-animatiefilm voor jong en oud met de stemmen van sterren als Ginnifer Goodwin, Idris Elba en Jason Bateman. Zet u schrap voor een trip door een wonderlijk universum waar dieren net als mensen zijn, een ontwapenend konijn de show steelt en onder meer een hilarische luiaard, volleyballende giraffen, ijsjesverkopende olifanten en maffiamuizen onweerstaanbaar op de lachspieren werken.

Zaterdag, 20u30 VTM

13 Reasons Why (4)

Heftig slotakkoord van controversiële jongerenserie

Vierde en onherroepelijk laatste seizoen van de jongerenserie die uitgroeide tot een enorme hype. Trouwe fans weten natuurlijk al lang wie bullebak/verkrachter Bryce Walker heeft vermoord, maar wie nog niet vertrouwd is met de handel en wandel op de Liberty High School doet er goed aan om vanaf het prille begin te kijken. Vanaf de zelfmoord van Hannah Baker dus, die op 'live en in stereo' opgenomen cassettebandjes de 13 redenen opsomt die haar uit het leven deden stappen. Ze liet het pakketje bezorgen bij klasgenoot Clay Jensen, die de cassettes na beluistering doorgeeft aan alle anderen die volgens Hannah verantwoordelijk zijn voor haar wanhoopsdaad.

Het spannende vervolg ontdekt u in deze razend verslavende, taboedoorbrekende en behoorlijk heftige serie over drugs, seksueel geweld, (zelf)moord, pesten en andere problemen waarmee de jeugd op Liberty High af te rekenen heeft. Vanwege gevoelige thema's als zelfmoord en de expliciete verkrachtingsscènes raden de acteurs vanaf het tweede seizoen jongeren die met dergelijke 'issues' worstelen aan om '13 Reasons Why' enkel onder volwassen begeleiding te bekijken. Niettemin een must-see voor 'bingers' die tegen een stootje kunnen.

Netflix

Perry Mason

Toen de succesadvocaat een sjofel speurdertje was

Kijkers met veel tv-kilometers op de teller herinneren zich misschien nog de serie waarin Raymond 'Ironside' Burr gestalte gaf aan de iconische strafpleiter Perry Mason. Een succesvolle advocaat die, altijd onberispelijk in het maatpak, zelfs de meest hopeloze zaken wist te winnen. Geen mens die vermoedde dat de juridische scherpslijper ooit aan de kost kwam als een sjofele privédetective die geteisterd werd door een traumatisch oorlogsverleden en een gebroken huwelijk.

Om daar alles over te weten moeten we terug naar het Los Angeles van de jaren 1930, dat dankzij de Olympische Spelen, de filmindustrie en de oliewinning de wind in de zeilen heeft terwijl de rest van het land moeizaam herstelt van de Grote Depressie. Tot de stad opgeschrikt wordt door de dood van de kleine Charlie, die het leven liet na een 'fout gelopen' ontvoering en speurder Perry Mason ingeschakeld wordt om de moordenaar te vinden. In zijn zoektocht naar de waarheid wordt hij niet enkel met zijn eigen verleden geconfronteerd maar ook met een stad die kreunt onder corruptie en sociale spanningen.

Veelbelovende achtdelige misdaadreeks met het HBO-kwaliteitslabel en een topcast met een indrukwekkende Matthw Rhys ('The Americans'), veteraan John Lithgow en een briljante Tatjana Malandy als de godsdienstwaanzinnige Sister Alice. Absolute aanrader.

Play en Play More, vanaf maandag

De eerste post-lockdown knuffels en andere coronaverhalen

Fotografe Lieve Blancquaert is al jaren gefascineerd door het menselijke gedrag. Ze registreerde hoe we overal ter wereld met leven en dood omgaan en maakte knappe reportagereeksen over trouwpartijen en geboortes. Nu het sociale leven na maanden van virtuele lockdown-ontmoetingen aarzelend herneemt en we elkaar na maanden ophokplicht opnieuw in levende lijve mogen begroeten, spoedde Blancquaert zich om zoveel mogelijk 'blije weerziens'voor het nageslacht vast te leggen. Vertederende reportage over de eerste knuffels na de afstandelijke blijf-in-uw-kot-tijden.

Ook andere programmamakers lieten zich door de pandemie inspireren. Zoals Lidewij Nuijten, die - met mondmasker en de uitzonderlijke toestemming van de NMBS - na de eerste versoepelingsmaatregelen vanaf 4 mei een maand lang van Eupen naar Oostende spoorde op de drukste en langste treinlijn van het land. Op de trein en in de stations sprak ze met begeleiders, veiligheidsagenten, reizigers, transmigranten en daklozen en bundelde hun verhalen tot een documentaire over een kwetsbare wereld die zich langzaam weer op gang trekt.

In de special 'In de greep van het virus' ten slotte speelt Wim De Vilder de hele coronafilm opnieuw af. Die begint rond Nieuwjaar toen in China een uiterst besmettelijk virus opdook dat razendsnel de hele planeet besmette. Samen met hoofdrolspelers als Erika Vliege, Marc Van Ranst, Maggie De Block, Jan Jambon, Geert Meyfroidt en Margot Cloet blikt hij terug op de aangrijpende beelden van misschien wel de turbulentste periode uit ons bestaan.

Hou me nog eens vast, zondag, 20u20 Eén

Eupen-Oostende, dinsdag, 20u50 Eén

Greep van het virus, donderdag, 20u50 Eén

Pinkpop 2020 en Pinkpop 50 jaar

The Glastonbury Experience Live en Beyoncé at Glastonbury 2011

Het virus trok een dikke streep door de festivalzomer. Van Werchter over Tomorrowland en Pinkpop tot Glastonbury... Alles werd afgelast. Om de pil een beetje te vergulden serveert NPO3 vanuit de Amsterdamse Paradiso-zaal een virtueel Pinkpop-alternatief met livesessies van Nederlandse bands en videoboodschappen van buitenlandse acts die normaal op de podia in Landgraaf hadden gestaan. Aansluitend worden middels reportages, interviews, sfeerbeelden en veel muziek herinneringen opgehaald aan de 50ste editie van 2019 met o.m. Mumford & Sons, The Cure, Fleetwood Mac en Golden Earring (foto).

Vrijdag blikt ook Glastonbury uitgebreid terug met een compilatie van optredens en live akoestische sets. Goed voor een uit nood geboren 'thuisfestival' waarin o.m. Oasis, PJ Harvey, Stormzy, Lizzo en Florence and the Machine het beste van zichzelf geven. Wie daarna nog op zijn/haar muzikale honger zit, kan die aansluitend stillen met de hoogtepunten uit de Glastonbury-passage van Beyoncé, die in 2011 bovenaan de affiche stond.

Pinkpop: zaterdag, vanaf 22u30 NPO3

Glastonbury: zaterdag, 21u30 en 23u BBC2