Heethoofd Frederik vernielt 10 tennisraketten per jaar. Tijd om in te grijpen, vond zijn vriendin TK

08 januari 2019

07u03 0

‘De Frederik’ is nogal licht ontvlambaar en streng voor zichzelf. Als er iets niet loopt zoals hij het graag ziet, sneuvelt er al eens iets. Qua anger management kan het volgens zijn vriendin Stefanie beter, zeker op het tennisveld. “Frederik is een schat van een jongen maar hij durft al eens met zijn raket smijten. Op een jaar mept hij toch wel 10 stuks kapot, een grap van 2000 euro, nu ik er zo over nadenk.” En dus greep Jens Dendoncker gisteren in in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’

Hij zette daarnaast ook Issam in de bloemetjes, die verzot is op comics en superhelden. Maar hij is er volgens zijn zus Tisam zélf één omdat hij al 2 jaar voor zijn papa, die ALS heeft, zorgt. Groot is zijn verbazing wanneer hij op Cosplay Conventie zélf een populaire superheld blijkt te zijn.