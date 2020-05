Heerlijke Hollywood-klassiekers en nostalgie met Fredje Deburghgraeve: tv-tips die corona even doen vergeten Jelle Brans

04 mei 2020

12u00 0 TV Onze chef showbizz JELLE BRANS kijkt dezer dagen nog meer televisie dan gewoonlijk en raadt u aan dat ook te doen. Vanmiddag stemt hij af op Eén, dat een onweerstaanbare romantische komedie uit het gouden tijdperk van Hollywood in de aanbieding heeft. Vanavond mag het wat spannender op Canvas, met een reportage over thuisprostitutie en de zenuwslopende Olympische minuut van Fredje Deburghgraeve.

'Bringing up Baby’: heerlijke Hollywood-klassieker

Eén van de beste zogeheten 'screwball comedy's': Hollywoodkomedies uit de jaren dertig en veertig vol romantisch geharrewar en razendsnelle dialogen. 'Bringing up Baby' (1938) wordt gedragen door het energieke spel van Katharine Hepburn en Cary Grant, die elkaar met virtuoze dialogen te lijf gaan, en een in zijn onzinnige onvoorspelbaarheid onovertroffen plot. Grant speelt een warrige paleontoloog die een dinosaurusbot kwijtraakt en noodgedwongen de hulp inroept van de vinnige Hepburn. Zij verergert de zaak wanneer haar hond het bot begraaft en haar tamme luipaard Baby ontsnapt. Het lijkt onmogelijk, maar te midden van deze chaos bloeit de romantiek op. Charmante, wervelende farce waarin verbale 'gags' en absurde situaties voortdurend op scherp duelleren met fijnzinnige slapstick. Hepburn en Grant vormen een onvergetelijk duo.

Eén, 14.20 uur

'Independence Day': l ekker het Witte Huis aan gort knallen



Drie dingen zijn een zekerheid in het leven: doodgaan, belastingen, en op 4 mei wordt 'Independence Day' uitgezonden op tv. Dat laatste is het minst erge, want deze klassieker uit 1996 blijft een lekker ouderwets spektakelstuk met overdonderende special effects, veel ontploffingen en een verhaaltje dat uit een B-film uit de jaren vijftig lijkt te zijn overgeheveld. Zoals we namelijk van die pulpfilms hebben geleerd, zijn de buitenaardsen die op onze planeet landen allerminst goedgehumeurd. Ze hebben de wereldheerschappij op het oog, te beginnen met Amerika, waar het Witte Huis in een legendarische scène aan gort wordt geknald. President Bill Pullman houdt een patriottische speech, waarna een groepje overlevenden onder leiding van Will Smith (links) de aliens flink van katoen geeft. Een pleidooi voor globale teamgeest, dat wil aantonen dat we met z'n allen sterk staan en er na jammerlijk falen altijd wel een herkansing volgt: geen verkeerde boodschap in deze tijden. Het goedkope Amerikaanse sentiment moet u er maar bij nemen.

Q2, 20.35 uur

'Belga Sport': n ooit genoeg van Fredje

De beelden van Fred Deburghgraeve op de Olympische Spelen van Atlanta hebben we intussen naar schatting zo'n 85 keer gezien, maar we zullen er nooit genoeg van krijgen. Zijn gouden medaille op de 100 meter is bij uitstek een verhaal van toewijding en durf. Er zijn geen drie atleten in de Belgische geschiedenis die op het moment suprême zo'n zware favorietenrol torsten als deze West-Vlaming op de Spelen van 1996. Deburghgraeve, de vleesgeworden koelbloedigheid, beantwoordde evenwel aan alle verwachtingen. Nochtans heeft 'Fredje Raketje' een ambigue verhouding met zijn finale. In deze klassieke aflevering van de sportdocureeks trekt Deburghgraeve naar Amerika om de minuut van Atlanta te ontrafelen. De eerste van acht 'Belga Sport'-herhalingen, telkens gekozen door een topatleet van nu. Vanavond is het de beurt aan Greg Van Avermaet om in te leiden.

Canvas, 21.25 uur

'Selling Sex': s eks verkopen vanuit uw kot

Documentairemaker Louis Theroux gaat geen enkel onderwerp uit de weg, hoe ongemakkelijk ook. Sinds 1998 al speurt de slungelachtige Brit met het typische brilletje de rand van de westerse samenleving af naar bijzondere verhalen. In zijn meest recente reportage praat hij met mannen en vrouwen die zich van thuis uit prostitueren: een actueel onderwerp, nu iedereen gezellig zit te videobellen in zijn/haar kot. Betalen voor seks is legaal in Groot-Brittannië, zolang er geen sprake is van dwang, uitbuiting of verstoring van de openbare orde. En dankzij het internet en sociale media is er nu een nieuwe economie ontstaan. Sekswerkers hoeven niet langer de straat op, maar bieden hun diensten aan van thuis uit. Het internet maakt het delen van foto's, het maken van boekingen en het screenen van klanten een pak makkelijker. Maar de eeuwenoude vraag of seks wel verhandeld mag worden, blijft evenwel bestaan.

Canvas, 22.15 uur

'Damages': s tinkende poel van bedrog



Mocht u nog niet hebben kennisgemaakt met deze voortreffelijke advocatenserie, dan wordt het dringend tijd. De meedogenloze advocate Patty Hewes - een heerlijk machiavellistische Glenn Close (foto) - ontbindt haar duivels in de juridische strijd tegen de slijmerige miljardair Arthur Frobisher (Ted Danson). In deze stinkende poel van bedrog en manipulaties is niets wat het lijkt. Het verhaal, dat met een slimme structuur via flashbacks verteld wordt, blijft beklijven en zet je voortdurend op het verkeerde been, tot je niet goed meer weet voor wie je sympathie moet opbrengen. In zijn vijf seizoenen op tv wist 'Damages' nooit het massapubliek te bereiken, maar wie er zich in wil vastbijten, zal tot het einde geboeid kijken.

Amazon Prime

'Prison Break': l aatste kans voor Michael Scofield

Acht jaar nadat de populaire gevangenisreeks met een sisser was afgelopen, kregen de makers een tweede kans om het verhaal in schoonheid af te ronden. De volledige cast keerde terug voor deze 'reboot', inclusief Wentworth Miller (foto) als de vol getatoeëerde Michael Scofield, die nochtans dood en begraven leek na de eerste vier seizoenen. In dit allerlaatste, korte vijfde seizoen is hij herrezen en blijkt hij gevangen te zitten in een gevangenis in Jemen. Michael, die nu door het leven gaat als Kaniel Outis, wordt vastgehouden vanwege gruwelijke misdaden. Nadat Lincoln ontdekt dat zijn broer nog leeft, reist hij naar Israël om Michael te bevrijden. Zo verrassend en spannend als in de eerste afleveringen werd het nooit meer, maar het vijfde en laatste seizoen van 'Prison Break' werd wel het beste sinds Michael Scofield uit de Fox River State-gevangenis wist te ontsnappen. CAZ 2 zendt meteen de eerste vier afleveringen van dit slotseizoen uit.

CAZ 2, 20.40 uur