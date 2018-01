Heel wat nieuwe namen in het achtste seizoen van 'Tegen de Sterren op' DBJ

14u39

Bron: Medialaan 0 Medialaan Louis Talpe en Guga Baul TV Seizoen 8 van 'Tegen de Sterren Op' staat voor nieuw imitatietalent: naast Louis Talpe doen immers ook Ilse De Koe, Jonas Van Thielen en Robrecht Vanden Thoren hun intrede. Deze nieuwelingen laten hun persiflages los vanaf 1 februari op vtm.

Dat Louis Talpe dit seizoen zou meedoen was al eerder bekend toen een filmpje van hem opdook waarin hij de Nederlandse voetbalanalist Jan Mulder imiteerde. Naast de nukkige Nederlander vertolkt Louis dit seizoen ook de helft van de Boxy broers, Vlaanderens tv-lieveling James Cooke en VRT’s Amerika-specialist en reporter Björn Soenens.

Jonas Van Thielen is net als Louis acteur, maar is waarschijnlijk het meest gekend als vriend van Arnout Hauben. In de documentairereeks 'Ten oorlog' liepen ze samen het gehele front van WOI af. Jonas leeft zich bij 'Tegen De Sterren Op' helemaal in in de rollen van politici Ben Weyts en Wouter Van Besien, comedylegende Urbanus en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Medialaan Jonas Van Thielen

Actrice Ilse De Koe is misschien een ieder minder gekende naam, maar was wel al te zien in reeksen zoals 'Kafka', 'Quiz me Quick', 'Café Derby' en 'Bevergem'. In 'Tegen de Sterren Op' persifleert Ilse onder andere Nathalie Meskens in 'De Laatste 24 Uur' en zangeres én yoga goeroe Ingeborg.

Medialaan Ilse De Koe

Gentenaar Robrecht Vanden Thoren is wel een bekend gezicht op Vtm want hij toonde zijn comedytalent onder meer al in 'Wat Als?' en in films 'Hasta la Vista' en 'Aanrijding in Moscou'.

Daarnaast hebben ook de andere TDSO-acteurs de afgelopen maanden niet stilgezeten en hebben zij weer een heleboel nieuwe bekende Vlamingen geanalyseerd en gepersifleerd. Zo gooit ook 'Tegen De Sterren Op' Axel Daeseleire (Ivan Pecnik) tussen de daklozen, recenseren de Boxy’s (Louis Talpe en Guga Baúl) bekende kookboeken, leert kijkend Vlaanderen alles over seks door dokter Bea (Nathalie Meskens), verkent Cathérine Moerkerke (Clara Cleymans) nieuwe, onbereikbare werelden en laat Jeroom (Jonas Van Geel) zich ook bij ons van zijn grappigste kant zien...

Medialaan Chris Van Espen en Ivan Pecnik

Ook dit jaar komen weer een heleboel échte bekende Vlamingen langs. Zo komt de Tête à Tête rubriek terug waarin een politicus of andere bekende kop tegenover zijn komisch evenbeeld komt te zitten voor een diepte-interview. Geen tv-programma is veilig.

Medialaan Clara Cleymans

Medialaan Jonas Van Thielen

Medialaan Louis Talpe