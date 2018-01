Heel wat klinkende namen in nieuwe 'Belpop'-reeks DBJ

Canvas maakt na lange tijd een nieuwe reeks van 'Belpop'. De bekroonde documentaireserie over iconische Belgische muzikanten maakt haar grote comeback met vier nieuwe muzikale portretten en een tweeluik over de Belgische muziek in de jaren ’80. Het achtste seizoen van 'Belpop' dompelt de kijkers onder in de wervelende verhalen van Triggerfinger, Flip Kowlier, Arsenal en Luc De Vos. De dubbelaflevering 'Tachtig was prachtig' blikt terug op de Belgische muziekscene aan het einde van de jaren ’70 en het begin van de jaren ’80, met klinkende namen als T.C. Matic, De Kreuners, The Kids, The Scabs, Red Zebra, Luna Twist, Allez Allez en Lavvi Ebbel. De reeks start volgende maand.