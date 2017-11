Heel het weekend regen, maar gelukkig zijn deze vijf topfilms op tv TK

15u00 0 Millenium TV Het KMI voorspelt heel het weekend kwakkelweer, dus erop uittrekken zit er niet meteen in. Maar geen nood, de tv-zenders kunnen voor afleiding zorgen. Deze vijf topfilms zijn alvast het bekijken waard.

1. London has Fallen

De actiefilm ‘Olympus has fallen’ deed het in 2013 meer dan behoorlijk, en dus plande Millenium Films algauw een vervolg. In ‘London has fallen’ kruipt Gerard Butler opnieuw in de huid van secret service-agent Mike Banning. Hij moet president Benjamin Asher (Aaron Eckhart) dit keer beschermen in de Britse hoofdstad. Ook Morgan Freeman is overigens opnieuw van de partij. Verwacht geen Oscarwinnend plot, maar een portie actie en vertier zitten er zeker in.

In Londen is de Britse premier op mysterieuze wijze overleden en op zijn begrafenis zijn alle wereldleiders te gast. Enkele meedogenloze terroristen onder leiding van Barkawi willen van deze unieke gelegenheid gebruik maken om een bloedbad aan te richten dat de wereld in een ongeziene chaos dreigt te storten. Terwijl de Amerikaanse president en zijn lijfwachten onderduiken, probeert vicepresident Allan Trumbull te onderhandelen met Barkawi.

‘London has fallen’, vanavond om 20.30 uur op VTM.

2. The Man Who Knew Too Much

Mag het wat meer retro zijn? Dan kan je vanavond terecht bij CAZ, die de Hitchcock-klassieker ‘The man who knew too much’ uitzenden. De prent uit 1956 is een remake van de gelijknamige film uit 1934, en is daarmee de enige remake die Hitchcock ooit maakte van een van zijn eigen films. Het werd een waar succes: hoofdrolspelers James Stewart en Doris Day geven het beste van zichzelf, en de film won een Oscar voor het nummer ‘Que sera, sera’.

Een typisch, enigszins naïef Amerikaans gezin is op vakantie in Marokko met hun tienjarige zoontje Hank. Ze worden bij toeval betrokken bij een internationaal complot. Hun zoon wordt daarna ontvoerd om hen het zwijgen op te leggen. Door de kidnapping van Hank,raken ze plotseling verstrikt in een net van intriges en moord.

‘The man who knew too much’, vanavond om 20.40 uur bij CAZ.

3. Man Up

Het moet niet altijd een Hollywood-kaskraker zijn. ‘Man Up’ mag dan niet de bekendste cast hebben, dat wil niet zeggen dat het geen degelijke prent is. Het is een verfrissende romantische komedie, met personages die heerlijk normaal zijn en zichzelf niet al te serieus nemen. Fans van Britse humor (en Simon Pegg of Lake Bell) zijn hier aan het goede adres.

Nancy is haar bestaan als eeuwige vrijgezel grondig beu. Wanneer ze naar Londen afzakt om er de huwelijksverjaardag van haar ouders te vieren, loopt ze toevallig de gescheiden Jack tegen het lijf. Die beschouwt Nancy als zijn blind date. Aangezien ze niets te verliezen heeft, besluit Nancy het spel mee te spelen. Dat is meteen het begin van een onvergetelijke, turbulente nacht.

‘Man Up’, vanavond om 21.20 uur bij Eén.

4. The Man in the Iron Mask

Wat is er leuker dan op zondagmiddag naar een filmklassieker kijken? Morgen schotelt VTM ons ‘The man in the iron mask voor’, een film die het zowat allemaal heeft. Een prima cast, met onder meer Leonardo DiCaprio en John Malkovich? Check. De drie musketiers? Check. Een hoop actie? Check. Al dan niet flauwe humor? Check. Een bizarre plottwist met een verborgen tweelingbroer? Dubbel check.

Gebaseerd op Alexander Dumas' novella vertelt deze film hoe de legendarische drie musketiers de echte koning van Frankrijk proberen te redden. De koning is een wrede en arrogante koning, die alleen geïnteresseerd is in oorlogvoering en zich niets aantrekt van de hongersnood onder zijn onderdanen. Wanneer hij ontdekt dat hij een tweelingbroer heeft, laat hij die onmiddellijk opsluiten in de gevangenis. De jongeman is bovendien verplicht om een ijzeren masker te dragen. Aramis is echter op de hoogte van dit geheim en hij beraamt een gewaagd ontsnappingsplan. Dat plan heeft alleen kans op slagen als hij zijn vrienden kan herenigen en warm kan maken voor hun gevaarlijkste missie aller tijden. Een missie die bovendien kan leiden tot de vernietiging van de troon én van hun vriendschap.

‘The man in the iron mask’, morgenmiddag om 14.40 uur op VTM.

5. Faster

Op zondagavond wil een mens niet al te veel meer nadenken, en dan is wat hersenloze actie een prima idee. Q2 heeft dat goed begrepen en zet ‘Faster’ op de planning. Snelle auto’s, een wraakplot, een sympathieke misdadiger en Dwayne ‘The Rock’ Johnson: wat wil een mens nog meer?

Driver is net vrijgekomen uit de gevangenis. Hij zint op wraak. Tien jaar geleden overviel hij samen met zijn broer een bank, maar het liep mis en zijn broer kwam bij de operatie om het leven. Driver wil nu iedereen afmaken die betrokken was bij de dood van zijn broer. Hij wordt evenwel achternagezeten door een agent die de zaak door en door kent en ook een huurmoordenaar heeft het op hem gemunt...

‘Faster’, morgenavond om 20.35 uur op Q2.