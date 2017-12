Heeft Philip zijn Queen Elizabeth écht bedrogen? Fans van 'The Crown' zijn op zoek naar antwoorden MVO

08u32 0 Netflix Philip bedriegt Elizabeth in 'The Crown'. TV Nu het tweede seizoen van Netflix-reeks 'The Crown' pas is verschenen, worden er vragen gesteld over de relatie tussen de Britse koningin Elizabeth en haar man Philip. De serie doet namelijk uitschijnen dat de prins haar meermaals bedroog, en fans - zowel van de show als van de Britse royals - zijn er niet goed van.

'The Crown' brengt een gefictionaliseerde versie van het leven van Queen Elizabeth II, de huidige vorstin van het VK. In het recent uitgebrachte tweede seizoen is te zien hoe prins Philip, gebogen onder de schaduw van zijn vrouw, waarschijnlijk troost zoekt bij minnaressen. Op het scherm krijgt men niet te zien dat de prins vreemdgaat, maar de suggestie is er, dreigend en opvallend. Fans zijn onrustig: had Philip echt zoveel affaires? Was hij ontrouw tijdens zijn reis naar Australië? En had hij écht een relatie met een ballerina? Hoeveel van de verhalen in 'The Crown' is waar?

Lang sprookje of goedbewaarde leugen

Het koninklijke echtpaar vierde zopas hun zeventigste huwelijksverjaardag, en veel Britse kranten pakten daarom uit met bloemlezingen over hun eeuwigdurende liefdesverhaal. Ook in 'The Crown' wordt immers aangekaart hoe Philip de man van Elizabeths keuze was. Het huwelijk kwam er uit liefde, niet uit verplichting.

Toch stellen andere kranten zich de vraag: bleef die liefde ook duren? Britse 'royalty watcher' Ingrid Seward beweert alvast van niet in haar nieuwe boek 'My Husband and I: The Inside Story of 70 Years of Royal Marriage'. Daarin vernoemt ze enkele namen, waaronder actrices, waarmee prins Philip destijds zou zijn vreemdgegaan. Het koningspaar zelf heeft dergelijke geruchten altijd met klem ontkend.

Geen bewijs

Hoewel de privé-secretaris van prins Philip na hun vijf maanden durende trip naar Australië in een brief werd beschuldigd van overspel, en zijn vrouw daarom ook de scheiding aanvroeg, is er geen dergelijk bewijsmateriaal dat Philip in opspraak brengt. Als er al iets is gebeurd in het bed van de prins, bleef het daar. Geen enkele vrouw beweerde dat de prins met haar is vreemdgegaan, en dat is opvallend in de tijden van vandaag.

Gefrustreerd

Het grote probleem voor het Paleis is dat niemand het zeker weet, en hoewel het perfect mogelijk is dat er helemaal niets is gebeurd, klinken de beschuldigingen waarachtig genoeg om te geloven. Zeker nu een populaire serie als 'The Crown' zich ermee gaat moeien. Daarin toont Matt Smith, die de rol van Philip vertolkt, een gefrustreerde prins die het moeilijk had met de spotlights. Hij begint zijn vrouw te verachten omdat hij niet meer mag vliegen, niet meer actief mag zijn in het leger, en alsof dat nog niet genoeg was ook nog eens één stap achter haar moet lopen.

"Onmogelijk"

Prins Philip zelf blijft kalm onder de beschuldigingen. Naar eigen zeggen was het quasi onmogelijk voor hem om vreemd te gaan. "Hebben ze er al eens bij stilgestaan dat ik al zeventig jaar nergens kan komen zonder vergezeld te worden door minstens één politieman? Hoe zou ik dat dan hebben klaargespeeld?"

Het antwoord op die vraag houdt vele Britten bezig, al zullen ze het waarschijnlijk nooit met zekerheid kunnen zeggen.

EPA De echte Bristse Queen Elizabeth en haar man, prins Philip.