Heeft je oma fluwelen stembanden? Schrijf ze in voor 'The Voice Senior' Redactie

09 maart 2018

10u21 171 TV Goed nieuws voor alle oudjes met fluwelen stembanden, want voor de allereerste keer komt er een versie van 'The Voice' voor senioren. Al het zangtalent ouder dan zestig hoeft echter niet te panikeren, want ook 'The Voice van Vlaanderen' en 'The Voice Kids' keren terug.

Op talent staat geen leeftijd, moeten ze bij VTM gedacht hebben. Daarom gaat de zender dit jaar op zoek naar zangtalent van werkelijk álle leeftijden. Naast nieuwe seizoenen van 'The Voice van Vlaanderen' en 'The Voice Kids' start VTM ook met de voorbereidingen van de allereerste 'The Voice Senior'. Daarin wordt het podium uitsluitend vrijgemaakt voor 60-plussers met een straffe stem.

Meer dan een miljoen kijkers kregen eind vorig jaar in 'The Voice van Vlaanderen' te zien dat ons land nog altijd barst van het muzikaal talent. En dat talent is nog lang niet uitgezongen. 'The Voice van Vlaanderen' gaat nu op zoek naar nieuwe sterke stemmen tussen 17 en 59 jaar. Jonge talenten tussen 7 en 14 jaar kunnen zich inschrijven voor 'The Voice Kids'. In 'The Voice Senior' maakt het jonge geweld plaats voor 60-plussers met een uniek stemgeluid. Zo zet The Voice binnenkort in op entertainment voor en door álle generaties.

Wie de juryleden worden in de verschillende edities is nog niet bekend. Het format van 'The Voice Senior' was dit jaar voor het eerst te zien op de Nederlandse zender RTL 4.

Inschrijven voor de verschillende Voice-audities kan via vtm.be.